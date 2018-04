Aquí nos preocupa el tráfico de armas desde EU: Anaya

El panista afirma que 80 por ciento de los artefactos de fuego con los que se asesina en México provienen del vecino país; acusa que el PRI no va por el camino correcto

México tiene que asumir una postura de firmeza y de dignidad frente a las nuevas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque así como a ellos les preocupa la migración indocumentada, a nosotros nos preocupa el tráfico de armas, afirmó el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El Dato: Debido a que el candidato a gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué no llegaba, los asistentes esperaron una hora bajo el sol.

Al acudir ayer al arranque de campaña del candidato del PAN al gobierno de Jalisco, Miguel Ángel Martínez, el panista recordó que el 80 por ciento de las armas con las que se asesina en nuestro país proviene de Estados Unidos.

En este sentido, el abanderado presidencial sostuvo que el gobierno debe cambiar de actitud, porque los mexicanos que trabajan todos los días en Estados Unidos merecen respeto y hay que exigirlo.

“Nosotros entendemos que al gobierno de Estados Unidos le preocupe la migración indocumentada, pero nosotros también nos preocupa muchísimo el tráfico de armas de Estados Unidos a México.”

Ricardo Anaya

Candidato presidencial

.

También se comprometió a mejorar la seguridad de las. “En 2017, en Jalisco desapareció una persona cada dos horas. Parece difícil de creer esa estadística. Algunos ya no fueron jamás encontrados, otros sí, no en las circunstancias que hubiéramos querido. Pero la cifra es alarmante y yo lo entiendo. No podemos seguir viviendo con estos niveles de violencia”, agregó.

A su arribo a Celaya, Guanajuato, Anaya prometió garantizar la seguridad e igualdad a las mujeres de México.

“El gobierno del PRI no va por el camino correcto. Tenemos a nivel nacional más corrupción que nunca. Uno de los gobiernos más corruptos en la historia de nuestro país”, destacó.

El queretano consideró que en la actual administración “ha aumentado la desigualdad y la pobreza; hay violencia en prácticamente toda la República Mexicana. Frente a esta realidad, le pregunto a Guanajuato: ¿le vamos a permitir al PRI que gobierne otros seis años?”, cuestionó.

“Quiero saludar de manera muy especial a todas las familias del estado de Guanajuato, porque quienes estamos aquí reunidos sabemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad”, expresó.

El exlíder del PAN aseguró que de llegar a la Presidencia trabajará para tener el México que soñamos: “es aquel en el que tenemos un gobierno honesto que le rinde cuentas a los ciudadanos, donde las personas pueden vivir seguras y en paz; el México en el que hay igualdad de oportunidades para todas y para todos, en el que hay prosperidad, en el que las familias pueden salir adelante”.

Al dejar en claro que él es el candidato de las propuestas por México, Anaya Cortés informó que cada día dará a conocer una propuesta concreta, realizable, viable y específica para resolver los grandes problemas que aquejan a los mexicanos.

El exlíder nacional del PAN sostuvo que la coalición que representa sí cree en los jóvenes, y así quedó en claro durante el arranque de sus actividades proselitistas, con un maratón de ideas, el pasado viernes, en la Ciudad de México.

En el evento ante guanajuatenses,, detalló que todos los días en punto de las siete de la mañana, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar sus propuestas y dejar en claro que ésta “no será una campaña de discursos vacíos”.

Y advirtió a los priistas que “vayan preparando sus maletas, porque estamos muy cerca de lograr el cambio”.