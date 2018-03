Arranca construcción del muro fronterizo, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que esta tarde arrancó la construcción del muro fronterizo con México.

Vía Twitter, el mandatario estadounidense escribió “gran información esta tarde sobre el comienzo de nuestra muralla Sur!”.

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

