Ayer dieron inicio las campañas para diputado local y alcalde en nuestra ciudad, eran las únicas que faltaban. Los candidatos a posiciones federales de elección federal y a la Jefatura de Gobierno ya llevan un mes en campaña.

Existen delegaciones que siempre acaparan la atención en las elecciones, algunas por su enorme densidad demográfica que se traduce en votos para los suspirantes, como el caso de Iztapalapa con un 1.8 millones de habitantes, cifra que supera a los que habitan los estados de Campeche y Colima en conjunto.

A las habitantes y votos hay que sumar el mayor presupuesto delegacional; esa demarcación oriental ha sido asiento de cacicazgos urbanos como el de los hermanos Arce-Círigo, lugar de origen de la voz “Juanito” en la política mexicana, aquél que presta su nombre (y su dignidad) para que otro finalmente ocupe el cargo, por cierto, quien lo usó es el mismo que ha hecho de la ética pública la bandera insignia de su trayectoria política: López Obrador.

Es esa Delegación, en la que los que eran familia, se separan para luchar por la alcaldía, como el caso de Dione Anguiano y Alfredo Hernández Raigosa. Es el mismo territorio que le permitió a Nueva Izquierda, cuando lo gobernaba, retar a AMLO en su momento cumbre del control político y administrativo de la ciudad.

La candidata del Frente y la Delegada, son aguerridas, darán una batalla memorable a los morenos impulsados por la marea atípica del tabasqueño. Como dicen en mi pueblo, no son “dejadas”, es decir, que no se dejan amedrentar, que son luchonas, no es dato menor que sea una de las delegaciones que retuviera el PRD. Por lo que será una de las campañas locales que dará de qué hablar.

Existen unas que por su importancia económica o composición socioeconómica, siempre están presentes en estos comicios, como lo son Cuauhtémoc o Benito Juárez.

Otras como Coyoacán, con peso electoral, historia, cultura, y un férreo control político por parte de quien lidera al PRD en la zona, una fuerte presencia de Morena y una añeja presencia del PAN en la zona norte de esa Delegación; hacen que se prospecte un dura batalla por el voto.

Miguel Hidalgo, parece México, pero a la inversa, con un sur mayoritariamente rico, y un norte pobre. No es el Benito Juárez clasemediero, tampoco la popular Iztapalapa.

Miguel Hidalgo, ha votado, cinco de seis elecciones para Jefe Delegacional, por el PAN, en otras palabras, ha votado en el 83% de los procesos por el azul. La infraestructura y la calidad en la prestación de servicios al o publicos, son superiores al grueso de las delegaciones, y los programas sociales carecen de esa impronta clientelar tan propia de la ciudad.

Ahí compite Magui Fisher, que aporta capacidad, conocimiento, preparación, equipo y una simple y llana decencia. Esto último, el reclamo público de los mexicanos a sus autoridades