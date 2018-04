Arrecian andanadas al Tribunal

Como se esperaba, la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral, provocó todo tipo de reacciones, todas en contra del fallo del Tribunal Electoral: desde la reiteración del INE y enumeración de firmas y documentos falsos que presentó, hasta que Andrés Manuel López Obrador arremetiera contra el Presidente Enrique Peña Nieto, por haber “ordenado” a los magistrados avalar la candidatura del gobernador de Nuevo León con licencia “para quitarle votos”.

Juristas respetados, como Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coinciden en que a pesar de las irregularidades detectadas en la recolección de firmas, con esa resolución “el Tribunal ha hecho muy mal servicio a la democracia mexicana” y “generó desconfianza en ese órgano, en pleno proceso electoral”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por más intentos que hacen los “estrategas” en tratar de atraer la atención ciudadana en las campañas electorales de los candidatos presidenciales, éstos siguen enfrascados en acusaciones, ataques y retos, sin propuestas en las que planteen cómo enfrentarían los graves y complejos problemas nacionales.

Son tantas y tan frecuentes las promesas, ofrecimientos e ilusiones que hacen, lo mismo Andrés Manuel López Obrador que Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, que el ingenio popular que ya les endilga el apodo de Los Tres Reyes Magos.

Si a eso se agrega que transcurridas ya dos semanas de campañas, no hay día en que no se lancen acusaciones, ataques o desafíos, los potenciales electores no solamente muestran poco interés, sino que muchos de ellos se han dedicado, a través de las incontrolables redes sociales, a criticar, insultar y mofarse de ellos, lo que amén de preocupante, parece alejarlos de las urnas.

Un ejemplo de ello es la poca o nula respuesta y desinterés ciudadanos, a quienes se ha convocado a participar en los comicios del primer domingo de julio como integrantes de casillas, previa capacitación electoral, a la que muy pocos asisten y muchos se rehúsan para participar en la jornada electoral, a pesar de la insistencia de que México es primero.

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció que “es inevitable” que se regulen las redes sociales y admitió ante miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que los datos personales de 87 millones de ciudadanos de ese país, fueron vendidos a “terceros malintencionados”.

Al mismo tiempo, en medio del escándalo mundial en que está la empresa de Zuckerberg, se anunció en Londres la renuncia de Alexander Tayler, director general interino de la firma Cambridge Analytica, que en marzo pasado reemplazó a Alexander Nix, quien fue suspendido tras los reportajes de la cadena Channel 4.