Arsène Wenger deja al Arsenal, club al que dirigió más de 22 años

El director técnico del equipo de futbol británico Arsenal, Arsène Wenger, anunció este viernes que dejará el club al final de la temporada después de más de 22 años en el cargo.

El francés de 68 años ha ganado el título de la Premier League en tres ocasiones y la Copa FA siete veces con el Arsenal desde que asumió en octubre de 1996, pero se ha enfrentado a una desilusión cada vez mayor por parte de los aficionados en los últimos años.

Wenger, cuyo ciclo duró 22 años en uno de los más largos de la historia del fútbol profesional, se ha enfrentado a repetidas llamadas a retirarse de los grupos de admiradores debido a una supuesta falta de ambición para ganar el título de la Premier League inglesa.

El club ganó la competencia por última vez en 2004, como el único equipo en la historia inglesa que sobrevivió toda una temporada sin perder un juego.

El técnico del Celtic, Brendan Rodgers, y el ex capitán, Patrick Vieira, actual entrenador en jefe del New York City FC, están entre los favoritos para dirigir el Arsenal, según corredores del sitio de apuestas SkyBet.

Actualmente, el equipo ocupa el sexto lugar en la Premier League, lo que lo excluye de la lucrativa UEFA Champions League por segunda temporada consecutiva, a menos que ganen el torneo de la Europa League.

El Arsenal se enfrentará al español Atlético de Madrid en la semifinal de la Liga Europea la próxima semana.

