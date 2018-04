Asegura Mikel Arriola que no teme a los actos violentos de la CNTE

El candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad dijo no temer a los actos de los maestros disidentes, porque siempre se han opuesto al avance educativo; aseguró que muchos de sus integrantes son delincuentes

El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, aseguró no tener miedo a grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante sus mítines o recorridos, luego de que el fin de semana reventaran un evento de José Antonio Meade, en Oaxaca.

“Pues no temor, no me sorprende porque la CNTE fue la que intentó truncar la reforma educativa, son personas violentas, muchos de ellos delincuentes; esa organización es la que vendía las plazas, era la que heredaba las plazas, la que se negaba a ser evaluadas”, explicó.

Mikel Arriola adelantó que estarán preparados para estas expresiones de regresión que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por Morena, y puedan presentarse en algún momento a pesar de ser una minoría en el país y la Ciudad de México.

En este caso, en la capital la sección nueve está comandada por Enrique Enríquez quien fuera pieza clave en 2016 para las marchas en contra de la reforma educativa.

Por otra parte, el aspirante priísta se reunió con motociclistas de la organización “Súper Bike” al sur de la capital, donde se comprometió a hacer menos difíciles los trámites para los usuarios de estos vehículos; así como reducir el Reglamento de Tránsito de 200 a 2 hojas, ya que indicó que son formas de robar a la población.

“Reduciremos de 200 a dos hojas el Reglamento de Tránsito porque son 200 formas de robar a los capitalinos; quitaré los topes en los semáforos y permitiré el acceso al segundo piso del periférico”, destacó.

fgr