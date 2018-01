Atentado con coche bomba en Kabul deja al menos 95 muertos y 158 heridos

La explosión de un coche bomba dejó un saldo de al menos 95 muertos y 158 heridos en el centro de Kabul, la capital afgana, donde se ubican diversas oficinas de las embajadas, la del Ministerio del Interior y la de la Unión Europea (UE).

Según información de un portavoz del Ministerio de Salud Pública informó que 95 personas murieron y otras 158 resultaron heridas, por lo qué los hospitales de la ciudad se han visto saturados ante la emergencia.

#Kabul. Over 70 wounded, 7 dead on arrival transferred at @emergency_ong hospital after the attack. “It’s a massacre”, said Dejan Panic, coordinator in@#Afghanistan. pic.twitter.com/IZ2FFMO11Y

— EMERGENCY (@emergency_ong) 27 de enero de 2018