VIDEO: Australiano de 104 años logra suicidio asistido en Suiza

Un australiano de 104 años logró su cometido de quitarse la vida el jueves en Suiza, a donde viajó debido a que su país no permite el suicidio asistido y al considerar que había perdido toda calidad de vida.

David Goodall, un biólogo nacido en Gran Bretaña, fue declarado muerto a las 12:30 p.m. en Liestal, cerca de Basilea, en Suiza, dijo el director de Exit International, Philipp Nitschke, un grupo que aboga por el derecho a morir con dignidad.

Goodall dijo en días recientes que contemplaba la noción del suicidio desde hace unos 20 años, pero sólo comenzó a pensar en hacerlo por su cuenta desde hace un año al considerar que ya no tenía calidad de vida.

Citaba como quejas la incapacidad de movimiento, las restricciones médicas y las leyes australianas que le prohibían quitarse la vida, pero no estaba enfermo.

El suicidio asistido es legal en Suiza, pero es visto con desaprobación por la comunidad médica y otros que consideran que debe reservarse para los enfermos terminales. Los partidarios de Goodall abogan por que la práctica sea legalizada y accesible para todos los ancianos que estén en su sano juicio.

Exit remembers a remarkable life and death. Our oldest member, 104 yr old Professor David Goodall dies in Basel, Switzerland with Life Circle, to music Ode an die Fruede (Beethoven’s 9th) and an infusion of Nembutal https://t.co/4HyLAjAyEQ pic.twitter.com/TgFktliVdr

— Philip Nitschke (@philipnitschke) 10 de mayo de 2018