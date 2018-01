Arrestados en el piso 11 de su cuartel general. Custodiados y vigilados por cámaras de seguridad. Sin sus uniformes, ni su equipo de policía. Preocupados por su familia, por su trabajo, por su futuro, esperando una buena noticia…

Así pasaron los últimos días los cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina que participaron en la detención de Marco Antonio “S”, el joven que durante cinco días se ausentó de su casa.

El comandante Ricardo Trejo Flores y el policía Martín González platicaron ayer con La Razón sobre lo sucedido el día en que lo capturaron porque un joven les pidió ayuda ya que, dijo, él lo había agredido.

“Nosotros somos los primeros interesados en que el joven aparezca. Nosotros no le hicimos nada, nunca nos excedimos en el uso de la fuerza, y si lo detuvimos fue por petición directa de alguien que nos pidió ayuda”, contó Trejo.

Ricardo Trejo tiene 22 años en la corporación, Martín González 20. Los expedientes de ambos son limpios. A ninguno lo habían arrestado o suspendido.

En su trayectoria, al comandante Trejo lo han hospitalizado en tres ocasiones por las lesiones ocurridas en el cumplimiento del deber. Por eso ayer, cuando contaba lo sucedido y hablaba de su trayectoria, apenas podía contener las lágrimas.

“He apoyado a mucha gente, porque es mi trabajo, me gusta mi trabajo, he tenido reconocimientos, he participado en eventos favorables. He estado en el hospital a causa de agresiones, me han fracturado la muñeca, me han descalabrado… yo sigo trabajando porque me gusta”, contó.

Tanto él como Martín González aseguran que apenas supieron de la desaparición de Marco Antonio, se pusieron a disposición de sus mandos. Los dejaron ir en un par de ocasiones a casa, y regresaron sin dudarlo.

“No nos escondimos, no huimos, no hicimos nada y por eso aquí estamos dando la cara, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos gente que dependen de nosotros y por eso estamos aquí, porque escondernos sería aceptar que hicimos algo”, dijo el agente Martín.

Los dos insistieron en que ese día hicieron su trabajo. Arrestaron a Marco Antonio porque un joven les pidió ayuda. Pero cuando buscaron a ese joven, ya no lo hallaron y por eso liberaron al detenido.

“Lo que hicimos fue porque un joven nos pidió ayuda. Por eso detuvimos a esta persona, no hicimos nada fuera de la ley, nunca lo agredimos, nunca lo maltratamos”, insistió el comandante Trejo.

Anoche, al cierre de esta edición, esperaban poder regresar a casa, luego de saber que Marco Antonio apareció vivo en el Estado de México.

Lo ubican por Alerta Amber, dice Mancera

Gracias a la colaboración de las autoridades del Estado de México y a la publicación de una Alerta Amber, fue localizado el joven Marco Antonio Sánchez por medio de una denuncia ciudadana ayer por la noche, en el fraccionamiento Álamos, en el municipio mexiquense Melchor Ocampo, después de su desaparición el pasado 23 de enero.

El secretario de Seguridad Pública capitalina, Hiram Almeida, aseguró que el extravío del estudiante no fue desaparición forzada, como acusaron diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, ya que la noche del sábado fue captado por cámaras del C5 al salir de un Juzgado Cívico en Tlalnepantla.

“Esto no fue una desaparición forzada. En las imágenes se confirma la detención y la liberación. Analizaremos las sanciones a los policías por no haber puesto a disposición ante autoridades al menor, las sanciones a los servidores públicos se harán conforme vaya solicitándolo el expediente”, aseguró.

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, detalló que después de lanzar una Alerta Amber recibió una denuncia ciudadana sobre la localización de Marco Antonio.

“La foto que hicieron llegar ya la identificó la madre del joven, hablé con ella y confirmó que es él; sus padres van ahora a encontrarse con su hijo, lo encontraron deambulando en las inmediaciones de un fraccionamiento”, dijo.

El mandatario agradeció la ayuda del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, e informó el despliegue de agentes para la localización del joven.

“Hemos dado instrucciones precisas para que elementos de la policía de la Ciudad de México, conjuntamente con el trabajo coordinado con elementos del Edomex, realicen una búsqueda exhaustiva de Marco Antonio. Hicimos un despliegue ordenado para su búsqueda y localización que involucró a más de 100 elementos, y por supuesto, un número importante del Estado de México, sin descartar que el menor pudo haber regresado a nuestra ciudad”, detalló.

Con información de Geovanna Herrera.