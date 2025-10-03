En Ensenada, Baja California

Llegó la recta final del año y con eso la presentación de la sexta generación de la CR-V Hybrid, el modelo más vendido de la marca Honda. Ensenada, Baja California, fue el punto de reunión para conocer todos los detalles y el equipamiento de la camioneta más famosa de la empresa japonesa.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

Oscar Gude, planeador de producto Honda CR-V, estuvo presente en el evento y dio a conocer todos los detalles que trae esta nueva versión del producto más exitoso de la marca en México, la cual cuenta con mayor seguridad y un mejor equipamiento de serie, además de una nueva versión tope de gama, la Sport Touring HEV, la cual incorpora un Sistema Inteligente de Tracción Integral en las Cuatro Ruedas (AWD).

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

20 Años han pasado desde la llegada de la CR-V a México

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

“Nos va a brindar como concepto el inspirar nuevas experiencias, principalmente el darnos la oportunidad, darnos la confianza de explorar nuevos terrenos, tener nuevas aventuras y llevarlos a nuevas experiencias de la mano de CR-V, y esto va a ser a través del All Wheel Drive, que estamos incorporando en esta nueva versión Sport Touring”, expresó Oscar Gude.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

Para el año modelo 2026, Honda ha reconfigurado todas las versiones disponibles para el mercado mexicano; la marca japonesa ofrece dos versiones con motorización 1.5 turbo de gasolina: Turbo Plus y Touring, así como dos versiones híbridas: Touring HEV y Sport Touring HEV. Además, un elemento a destacar es la incorporación de la suite de asistencias avanzadas para el conductor, Honda Sensing, la cual tienen todas las versiones de la CR-V.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

El Dato: Honda tiene una red de más de 110 distribuidores a nivel nacional, los que se ocupan de vender toda su línea de vehículos.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

Para los que les gustan los detalles, en el interior de la Honda CR-V podrán encontrar materiales de alta calidad con un diseño deportivo y bastante moderno, los cuales ofrecen comodidad y espacio para todos los ocupantes; en el caso del conductor, el asiento cuenta con un ajuste eléctrico de ocho vías, ajuste lumbar y dos memorias para mayor confort.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

En el caso de la tecnología, el SUV cuenta con una pantalla táctil de nueve pulgadas, la cual cuenta con excelente conectividad con Android Auto y Apple CarPlay; además, tiene un panel de instrumentos de siete pulgadas, con tacómetro digital y velocímetro físico. En el tema del audio, la versión Turbo Plus cuenta con ocho bocinas, mientras que las versiones Touring e híbridas tienen 12 bocinas Bose con tecnología Centerpoint y SurroundStage para una mayor claridad en el sonido.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

Si necesitas cargar tu celular en el trayecto, la Honda CR-V 2026 cuenta con un cargador inalámbrico en el área de almacenamiento, dos puertos USB-A 2.5 y USB-C 3.0, y para los pasajeros traseros hay dos puertos USB-C 3.0, para que todos puedan cargar sus dispositivos dentro de la camioneta.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

La novedad para el mercado mexicano es la nueva versión Sport Touring HEV, la cual incluye el Sistema Inteligente de Tracción en las Cuatro Ruedas, Honda Real Time AWD, lo que brinda mayor seguridad para el conductor al manejar con lluvia, pisos resbalosos e incluso un manejo off-road.

En cuestión de seguridad, la Honda CR-V tiene diez bolsas de aire, dos tipo cortina, dos frontales de doble etapa, un par de rodilla y cuatro laterales, dos delanteras y dos traseras. Una cámara de reversa con tres ángulos y pautas dinámicas incorporada en la pantalla, cinturones de seguridad de tres puntos para todos los pasajeros, sistema de frenos con antibloqueo, distribución electrónica de frenado y sistema de monitoreo de presión de llantas.

Honda da la bienvenida a la nueva CR-V 2026 ı Foto: Diego Chávez y Especial

Las versiones Turbo Plus y Touring de Honda CR-V 2026 portan el reconocido motor 4 cilindros 1.5 litros turbo, con 16 válvulas DOHC y sistema VTEC, que desarrolla 188 caballos de fuerza. Además, cuenta con paletas detrás del volante para realizar cambios simulados, que brindan una conducción más deportiva y mejor control en caminos con curvas y pendientes.

Las versiones Touring HEV y Sport Touring HEV cuentan con la cuarta generación del sistema híbrido-eléctrico de dos motores. El tren motriz cuenta con un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.0 litros, que alcanza 145 hp.

Sus diferentes cualidades ı Foto: Especial