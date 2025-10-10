En Mazda celebran sus primeros 20 años en México de la mano de un equipo de más de 10 mil colaboradores, una planta de manufactura, cerca de dos millones de vehículos fabricados por manos mexicanas, 18 grupos automotrices, 77 puntos de venta y cerca de un millón de autos vendidos en el país. Y no hay mejor forma de conmemorar este aniversario que recordando cómo comenzó todo.

El camino empezó a recorrerse en 2005, cuando un grupo fundador de apenas siete trabajadores dieron forma a la visión de la marca japonesa que llegó a revolucionar el mercado automotriz nacional e internacional.

Mazda celebra 20 años en México lleno de grandeza ı Foto: Cortesía

18 años han pasado desde que se comercializó la Mazda CX-7

A su llegada al país, llamó la atención de muchos consumidores gracias a productos que eran sumamente emocionales y que combinaban un diseño atrevido y sofisticado, una motorización orientada a la deportividad y una campaña de mercadotecnia, con el tagline del “Zoom Zoom”, que destacaba la diversión al volante que ofrecen nuestros vehículos.

Los primeros autos comercializados fueron Mazda3, Mazda5, Mazda6 y Mazda MX-5 y poco después se sumaron Mazda CX-7, Mazda CX-9 y Mazdaspeed3. Este último modelo se convirtió en un auto icónico y buscado por coleccionistas gracias a su diseño y la respuesta de su manejo.

Mazda CX-5 roja 50 50 v2 es la apuesta clara desde el inicio: debían diferenciarse del resto de la industria y no sólo a través del producto, sino también por la calidad del servicio posventa, que incluía poner al cliente en el centro de la experiencia.

Poco a poco, la operación en México fue ganando no solamente ventas, sino también momentum. La llegada al país fue disruptiva generando muchos aficionados a la marca. Gracias al sólido comportamiento en las ventas y a la confianza generada, el equipo de Mazda global tomó una ambiciosa decisión que resultaría exitosa en el tiempo.

En 2024 obtiene récord de ventas con 99,797 unidades y se posiciona en el mercado. ı Foto: Cortesía

En el 2014 decidió construir una planta de manufactura de 256 hectáreas, la más grande de Mazda fuera de Japón. Esta decisión pronto dio sus frutos. Tan sólo en el primer año, nuestra producción alcanzó las 100 mil unidades y, actualmente, está cerca de llegar a los 2 millones de unidades producidas. En ella se fabrican para el mercado local y para más de 30 países los siguientes modelos: Mazda2, Mazda3 sedán, Mazda CX-3 y Mazda CX-30.

En Mazda México se posicionan como un actor protagonista en la industria. En 2024, rompió su propio récord de ventas con 99,797 unidades y una participación de mercado del 6.7%. De la misma forma, la planta de Salamanca, Guanajuato, alcanzó 209 mil303 unidades fabricadas, rompiendo cualquier récord previo.

Cumplieron sus primeros 20 años en México agradecidos con todas las personas que han sido parte de esta marca.

Especialmente los grupos de distribuidores que han estado en este camino: Grupo Acasa, Grupo Alden, Grupo Aldorf, Grupo Autofin, Grupo Autopasión, Grupo Bours, Grupo CAR, Grupo CDA, Grupo Citelis, Grupo Contró, Grupo GEMA, Grupo GEMSO, Grupo Elfer, Grupo Pazos, Grupo Plasencia, Grupo Picacho, Grupo RAL y Grupo Zapata.

A lo largo de los años ı Foto: Especial

Por supuesto también a los clientes, colaboradores, medios de comunicación y socios de negocio.

La marca japonesa está comprometida en continuar enriqueciendo la vida de las personas a las que sirven y emocionados porlos siguientes años.

“Gracias a ti, por que esta historia la hacemos juntos”, le dice Mazda a sus clientes.