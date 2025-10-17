Cupra Terramar PHEV: eficiencia y deportividad en el mismo envase

La Cupra Terramar PHEV 2026 se convierte en la tercera variante del más reciente crossover de la firma española en México, un modelo que está totalmente enfocado en seguirle dando opciones a los consumidores nacionales, quienes buscan una camioneta compacta, deportiva y, ahora, con una mayor eficiencia de combustible, sin perder el gran look que tienen los modelos Cupra.

El nuevo tope de la gama Terramar es impulsado por un motor de cuatro cilindros 1.5 litros turbocargado de 177 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, unido a un sistema eléctrico de 116 hp y 246 libras-pie de torque, que en total entrega 272 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque, llevados al eje delantero mediante una transmisión automática DSG de 6 velocidades.

29 años hace que la marca SEAT creó la división Cupra

La batería del sistema PHEV es de iones de litio NMC (níquel, manganeso y cobalto), con una capacidad de 25.8 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de 123 kilómetros. El tiempo total de recarga es de 3.5 horas (CA 7.7 kW).

La velocidad máxima queda en 215 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h se consigue en 7.3 segundos.

Esta camioneta deportiva monta rines de aluminio de 20” con detalles en color Copper, faros Matrix LED HD, asientos delanteros tipo cubo y vestiduras en tapicería dinámica con insertos en PVC, además de un sistema de sonido Sennheiser con 11 altavoces y Head Up Display.

Del lado de la seguridad integra 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS, asistente de colisión frontal con freno de emergencia, asistente de punto ciego, alerta de tráfico posterior y sistema de control electrónico de estabilidad (ESC).

El Cupra Terramar PHEV 2026 ya está disponible en México con 8 opciones de color: Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Timanfaya, Negro Medianoche, Azul Cosmos, Dark Void, Bronce Century Mate y Gris Enceladus Mate. Su precio es de $994,900.