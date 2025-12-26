Canyon AT4X, la versión más avanzada de la pickup

GMC anunció el inicio de comercialización de la nueva Canyon AT4X 2026, la configuración que eleva el desempeño off-road de la marca a otro nivel, gracias a su diseño exterior que le brinda una presencia imponente, detalles de confort interior únicos y la tecnología más avanzada que existe.

Este vehículo introduce la submarca AT4X a México, para redefinir el segmento de las pickups grandes premium.

“El paquete AT4X representa la cima del desempeño todoterreno de los modelos de GMC” , comentó Tere Vera, Gerente de Mercadotecnia de las Marcas Premium de General Motors de México. “Es el equilibrio perfecto entre la máxima potencia para conquistar cualquier terreno off-road, con detalles de confort únicos y la tecnología que nuestros clientes esperan”, dijo.

Canyon AT4X, la versión más avanzada de la pickup ı Foto: Cortesía

DISEÑO. La versión AT4X se distingue por una serie de características que demuestran su capacidad, como:

• Rines de aluminio de 17” con diseño exclusivo all-terrain en acabado negro brillante que, combinadas con las llantas Mud Terrain, mejoran su estética robusta y desempeño.

• Facia delantera que permite mejorar el ángulo de ataque hasta 33.5°, para hacer frente a los obstáculos.

• Rockers metálicos para protección lateral y Skid Plate para ayudar la parte inferior de la carrocería.

• Luces diurnas led con secuencias de iluminación animada.

El interior de GMC Canyon AT4X está diseñado pensando en el conductor y los pasajeros, ofreciendo un ambiente premium y funcional:

• Acabado interior Obsidian Rush.

• Asientos de piel calefactables y ventilables.

• Tapetes de vinil para todo tipo de clima.

• Distintivos AT4X.

• Aire acondicionado bizona con control automático.

• Volante calefactable con controles de crucero y audio.

TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD. GMC Canyon AT4X ofrece una experiencia tecnológica de vanguardia. Con su Off-Road Performance Display, permite monitorear en tiempo real métricas cruciales como la fuerza G, la altimetría y el balanceo. También incluye la función Air Down Mode, para personalizar la presión de los neumáticos.

Está equipada con un clúster digital de 11” y una pantalla táctil de 11.3” en la que se pueden visualizar hasta tres aplicaciones de manera simultánea, y wireless phone projection compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Adicionalmente, incluye un sistema de audio GMC Premium Bose, cargador inalámbrico para smartphone, Head-Up Display, además de 2 puertos USB.

La conectividad es primordial. Gracias a Google Integrado, brinda acceso a Google Assistant, Google Maps y Google Play para una conducción eficiente y personalizada. Además, con OnStar 4G LTE Wi-Fi, pueden conectarse hasta 7 dispositivos simultáneamente a una red de alta velocidad. La aplicación móvil MyGMC® ofrece diagnósticos en tiempo real, comandos remotos y localización del vehículo.

GMC Canyon AT4X incluye 12 meses de los servicios del paquete Essentials de OnStar, el más completo en temas de seguridad y asistencia, de la marca, así como datos ilimitados durante el mismo periodo, con los que se puede reproducir contenido de video-streaming en plataformas como Prime Video y Max en la pantalla de infoentretenimiento. Por seguridad, esta funcionalidad únicamente puede utilizarse mientras el vehículo está detenido.

DESEMPEÑO. Es impulsada por un motor TurboMax de 2.7l que otorga potencia de 310 hp y 430 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades. Cuenta con tracción 4WD con caja de transferencia de dos velocidades, una capacidad de carga de 669 kg y un sistema de arrastre Professional Grade, que combina la cámara 360°, la aplicación móvil y la conexión inteligente con el remolque para 3,494 kg, lo que demuestra su versatilidad para el trabajo y las aventuras.

Integra también una suspensión ZR2 todoterreno con elevación de 3”: amortiguadores de alto rendimiento para todoterreno, brazos de control más fuertes y ejes delanteros y traseros únicos. Con estas características, está diseñada para superar los terrenos más desafiantes.

GMC Canyon AT4X ofrece cuatro modos de manejo distintos: Terreno, para precisión a baja velocidad en rocas; Todo Terreno, para una dinámica general off-road; Normal, para la conducción diaria equilibrada Remolque/Arrastre, para optimizar el transporte de cargas pesadas, y se añade un nuevo modo de manejo: Baja Mode, que optimiza la entrega de potencia, la estabilidad y el control de tracción al conducir sobre terrenos arenosos.

SEGURIDAD. GMC Canyon AT4X está equipada con seis bolsas de aire y GMC Pro-Safety, que ofrece control de crucero adaptativo con stop and go, asistente de abandono de carril, alerta de colisión frontal y mitigación de colisión a baja velocidad, asistente frontal de detección de peatones y ciclistas, alerta de frenado de tráfico cruzado y asistente de indicación de distancia.

Cuenta con Cámara de 360° y cámaras bajo el chasis que brindan visibilidad completa alrededor del vehículo, para una conducción segura y precisa.

PERSONALIZACIÓN. Los clientes podrán elegir entre un portafolio de 70 accesorios disponibles, 47 de ellos exclusivos de la versión AT4X:

• Emblemas Canyon AT4X en negro

• Estribos off-road

• Rocker Panel

• Estribos de asistencia frontal desmontable

• Interruptor de kits de iluminación

COMERCIALIZACIÓN. GMC Canyon 2026 AT4X, así como la versión Denali, está disponibles en 6 colores diferentes en la Red de Distribuidores GMC de la República Mexicana, a partir de hoy, en los siguientes precios:

• AT4X: $1,345,900

• Denali: $1,277,400

La marca sabe que debe de seguir compitiendo en el mercado para ser una de las consentidas del público automotriz al rededor del mundo y, por lo mismo, no deja de sorprender.