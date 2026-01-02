Geely concluye histórico 2025 y se perfila un gran 2026

Geely Auto México realizó un balance anual de resultados y concluye un histórico 2025, con resultados sobresalientes en el fortalecimiento de su portafolio de productos, avances significativos en el crecimiento de su red de distribuidores, así como un incremento planeado y sobresaliente en ventas, sumado a un programa activo de iniciativas sociales, de acercamiento con sus compradores, así como iniciativas de carácter deportivo.

Toda esta ambiciosa mezcla de elementos de éxito continuará para 2026 y hará que Geely Auto México continúe su expansión de marca, con una ofensiva de modelos de nuevas energías, un aumento de su red de distribuidores y un impulso a la presencia de marca, mediante iniciativas comerciales de alto impacto y gran visibilidad.

UN AÑO DE AVANCES, LANZAMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN. Geely inició en el 2025 con el lanzamiento nacional de Geely Cityray, un modelo que destacó en su primera prueba de manejo en pista, mostrando un desempeño ágil, gracias a su motor 1.5 L turbo, transmisión DCT y un paquete tecnológico que incluye pantalla táctil de infoentretenimiento, tablero digital y asistencias avanzadas para una conducción segura y más eficaz.

En mayo presentó a su nuevo director general en México, Mr. Bryan Wu, con una visión enfocada en la expansión estratégica de la marca. En este mismo mes, se dieron a conocer dos modelos clave para el mercado nacional: Geely EX5 2025, un vehículo 100% eléctrico, y Geely Monjaro 2025, un SUV premium, que incorpora sistemas de confort, manejo asistido, conectividad y acabados de alto nivel.

Hacia el último trimestre del año, Geely abrió la preventa exclusiva de Geely EX5 EM-i, su novedoso SUV híbrido enchufable, alcanzando más de 2,800 apartados en un mes. Este modelo destacó por su autonomía de 1,000 km combinados, su modo de conducción eléctrico, una pantalla de infoentretenimiento de 15.4”, HUD, asistente de voz, equipo de sonido Flyme Sound de 16 bocinas y un conjunto completo de Asistencias Avanzadas a la Conducción (ADAS).

Con estas incorporaciones, Geely cerró el año con un portafolio de nueve modelos que abarcan distintos nichos y preferencias, incluyendo Geely Coolray, Geely Okavango, Geely Starray entre otros.

Por otra parte, también mostró una aceleración en ventas durante 2025. Después de promediar cerca de 1,000 unidades mensuales en los primeros cinco meses del año, Geely alcanzó 1,584 unidades tan sólo en junio. La tendencia se mantuvo al alza, ya que en agosto pasado rebasó las 2,000 unidades vendidas por primera ocasión y, para noviembre, obtuvo otro récord superando las 3,454 unidades comercializadas, siendo su modelo más exitoso Geely Emgrand.

La marca ha acumulado 22,127 vehículos vendidos en tan solamente 23 meses desde su llegada a México, convirtiéndose en referente de calidad, valor e innovación.

De enero a noviembre de 2025, Geely registró un incremento que superó el 220% en comparación con el mismo periodo de 2024. De acuerdo con el registro de ventas de la industria automotriz en México, este desempeño coloca a Geely como la marca de volumen con mayor crecimiento en dicho periodo.

Con esta consistencia comercial, ya reporta oficialmente sus resultados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (Inegi), reforzando el compromiso de la marca con el mercado mexicano.

Este impulso se ve reforzado por una sólida red de distribuidores en rápida expansión, que ya supera los 75 a nivel nacional, con 15 nuevas aperturas programadas para los siguientes meses, fortaleciendo la presencia de Geely en las ciudades estratégicas y asegurando una experiencia de venta y servicio postventa consistente y de alta calidad en todo el país.

Geely ha mantenido una cadena de suministro profesional, apoyada por líderes globales como DHL Supply Chain, que ha desempeñado un papel fundamental en los procesos de almacenamiento y distribución de partes para mantenimiento y refacciones.

También desarrolló un programa sólido de acciones de responsabilidad social, incluyendo la donación de alimento a refugios de mascotas; adopción de hectáreas para reforestación y el equipamiento de brigadistas en colaboración con Pronatura.

EXPANSIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y UNA RED MÁS FUERTE. Para el año que viene, Geely establece como meta mantener la comercialización de 3,000 unidades mensuales. Por otra parte, continuará el crecimiento en modelos de nuevas energías, ampliando el portafolio de productos, mientras que renovará vehículos de combustión de su portafolio.

Geely proyecta alcanzar, para 2026, una red de 100 distribuidores en México, con el objetivo de brindar mayor cercanía, un servicio sobresaliente y la disponibilidad de partes y refacciones a nivel nacional, cubriendo las principales ciudades del país.

La marca continuará impulsando iniciativas de responsabilidad social, para acercarse con las comunidades y apoyar causas sociales que aquejan al país. Aún están por definirse para un mejor desempeño.