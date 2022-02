Jeep Compass: elegante

Las cotas y medidas de Jeep Compass 2022 son básicamente las mismas que en el modelo que probamos en 2018, está construido sobre la plataforma Small Wide LWD en su configuración para vehículos con tracción delantera y misma que se utilizó en el Jeep Renegade o en el FIAT 500X.

La apariencia exterior se vio beneficiada con un nuevo diseño de facias, la delantera con grandes entradas de aire, que, sumadas a la característica parrilla de Jeep, pero en color negro y que se ven flanqueadas por los DRL, de led y una celebrable ausencia total y absoluta de cromo en el frente.

Los pasos de ruedas y el estribo tienen adiciones plásticas muy bien integradas y del color de la carrocería y el cuadro se completa muy favorablemente con unos rines de aleación de 19” en color Gris Gun Metal que montan llantas de 235/45 y por último la parte trasera que tampoco tiene cromo alguno.

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El propulsor y la caja de cambios son los mismos: el motor es denominado Tigershark. Se le acopla una transmisión automática tradicional de presión hidráulica de seis cambios con modo manual denominado AutoStick. El esquema de la suspensión es el de rigor en ese tipo de vehículos, McPherson en el eje delantero y Multilink en el eje trasero, los frenos son de disco (ABS) en las cuatro ruedas.

Es prudente comentar que los interiores son los que más aporta. El cuadro de instrumentos se compone de una pantalla TFT de 10.25 pulgadas y ya no hay instrumentos tradicionales de agujas aunque sigue con la misma configuración de diales redondos, el de la derecha para el velocímetro que grafica la velocidad al centro en dígitos arábigos grandes, pero en la circunferencia hay una agujas virtual que sube según se gana velocidad y que circunda al display numérico antes mencionado, el tacómetro recurre a la misma solución, una aguja virtual nos indica el rango de giro.

He de ser honesto y confesar que me declaro fan del sistema Uconnect desarrollado por Chrysler, usado por FCA e instalado en todos los Jeeps que ahora forman parte del portafolio de Stellantis y que desde sus primeras versiones ha sido muy intuitivo y, pese a la complejidad de funciones, es muy fácil de operar, a esa facilidad de interacción entre el humano y el sistema es mediante la pantalla táctil de 10.1”, hoy le sumamos la conectividad y carga inalámbrica con las plataformas ya conocidas firmadas por Apple y Android, la versión de prueba -la tope de gama- también ofrecía un sistema navegador GPS lo cual me parece un poco una necedad, ya que todo el mundo se decanta por la facilidad de uso de navegadores como Waze o Google Maps de sus smartphones que se despliegan fácilmente en la pantalla.

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

El cliente deberá pagar una factura de 670 mil pesos (MXN). Foto: Autocosmos

Al emprender la marcha en ciudad lo primero que me doy cuenta es la buena visibilidad y la correcta dimensión de los retrovisores exteriores, logro una buena postura de manejo gracias a los múltiples ajustes del asiento y el volante. En tránsito citadino se comporta muy bien y la respuesta del acelerador es la adecuada, me esperaba una inmediatez al pedal más notoria debido al tamaño del motor, y ya que hablamos del Tigershark de 2.4 litros, creo honestamente que le vendría mucho mejor un motor más pequeño, pero turbocargado.

En carretera se desempeña con la suficiente soltura para llevar promedios constantes, el aislamiento del interior es realmente notable a velocidades crucero y solamente si exigimos mucho del acelerador para hacer un rebase, el sonido del motor se hará presente de inmediato.

El trabajo de la suspensión es bueno, tanto en caminos tersos sin imperfecciones como en caminos malos con imperfecciones y algunos baches, sólo hay que tener en cuenta que tenemos llantas de perfil bajo que no se llevan muy bien con los hoyos del camino.