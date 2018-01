Con avances significativos concluye sexta ronda del TLCAN: SE

El día de hoy, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunciaron el cierre de la Sexta Ronda de Negociaciones para la modernización del TLCAN, que tuvo lugar del 23 al 29 de enero de 2018 en Montreal, Canadá.

A lo largo de estos días, sesionaron 30 grupos técnicos y participaron más de un centenar de funcionarios de los tres países. Como resultado de estos trabajos, se concluyeron el capítulo de Anticorrupción y el Anexo sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, que se suman a los capítulos de PYMES y Competencia y al Anexo Sectorial de Eficiencia Energética.

The NAFTA Ministers present the results of the 6th round of negotiations in Montreal, Canada #NAFTAWorks pic.twitter.com/UCuXcgnmaR

— Kenneth Smith Ramos (@KenSmithramos) 29 de enero de 2018