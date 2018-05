Avengers, the last chance

Que los empresarios hagan lobbying, apoyen a tal o cual candidato, no es nuevo, ni pecaminoso, inmoral o ilegal. Como ciudadanos están en su derecho de expresar, como lo hace Juan Pablo Castañón, desde el CCE, su afinidad a un modelo de economía abierta con reglas de mercado y Estado de Derecho, y muestra su preocupación ante el candidato de Morena, quien dice aspirar un retorno al “Desarrollo Estabilizador” con mercados autárquicos con fuerte control gubernamental.

Hay reglas que, como personas con recursos, deben cumplir para evitar que sus aportaciones materiales hagan inequitativa la competencia. Que se cumplan o no esas reglas, es otro asunto. Pero resulta intolerante satanizarlos porque desde la reunión de Consejeros Consultivos de Citibanamex, que encabeza Ernesto Torres, empezaron a comentar que sólo con una alianza entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya es posible ganarle a Andrés Manuel López Obrador. Si Morena no ha logrado ganar a su causa a muchos empresarios es porque su oferta no les parece conducente, y no necesariamente porque sean cómplices de la corrupción, como acusa el propio López (incluido 58% de los mexicanos que no simpatiza con su partido). Una grave acusación que inflama las pasiones políticas y que augura nada bueno en cualquier escenario… y si algo disgusta al dinero, es la inestabilidad.

Los Increíbles. Por cierto, entre la mafia del poder, López agregó a los dos principales propietarios de salas cinematográficas: a Germán Larrea (Cinemex) y a Alejandro Ramírez (Cinépolis) porque presuntamente ahí se pasaría la serie Populismo. Quien sabe si la serie de Javier García sea negocio. Lo que sí fue la nueva película de Avengers, con una taquilla en México de 24.6 millones de dólares el pasado fin de semana. Y cómo dice la directora de Canacine, Tábata Vilar, lo bueno viene en verano con estrenos como Hombre al Agua, Los Increíbles 2, Deadpool 2 y Mundo Jurásico. A ver si luego no los tenemos que ir ver a cines piojito recién expropiados.

Ladrón que roba a ladrón… Vayo oso en la PGJCDMX, de Edmundo Garrido: que lo poco que se logra recuperar del botín tomado por asaltantes, luego se desaparezca la oficina del fiscal carnal en Coyoacán, la de Humberto Amado Corona. Pese al escándalo en pleno Día del Niño, el procurador Lentium sólo removió de su cargo al Corona, en vez de ordenar una consignación para llegar al fondo del asunto. ¿O será que Garrido se prepara para los nuevos tiempos y ya otorga amnistías?

En defensa de la aviación. Todos los trabajadores de la industria forman el Frente por La Defensa de la Aviación Nacional, que encabeza Ricardo Valle, y convocan al encuentro “Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en defensa del empleo”. ASPA, que lidera Martín Díaz, los sobrecargos, que preside Érick Mayett, Sindicato Independencia, Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica y de Pilotos, COCTAM, SINACTA y Médicos Aeroespaciales se plantan ante #YaChavezQuien.