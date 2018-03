Barrales acusa a la PGR por “impartición de justicia” sesgada

La precandidata a la jefatura de gobierno de la coalición “Por la CDMX al Frente”, Alejandra Barrales, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de “impartir justicia” de manera sesgada en el caso del candidato presidencial Ricardo Anaya.

El Dato: La precandidata lamentó que se haya frenado la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Barrales Magdaleno recalcó que es lamentable que el gobierno federal utilice instituciones de tanto peso como la PGR para perseguir a sus rivales políticos, durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el Bosque de Chapultepec.

Contrasto el tratamiento que ha dado la PGR en la investigación de Ricardo Anaya con el caso de Odebrecht y Lozoya, donde dijo que “estamos hablando de una obra pública, de muchísimo dinero en juego y no sucede nada”.

En otro sentido, anunció también que su equipo de trabajo estará integrado por hombres y mujeres de los tres partidos que integran la coalición (PRD, PAN y MC), así como personas sin militancia política.

Añadió que es importante recuperar la confianza en la gente utilizando la congruencia y dejando fuera las prácticas ilegales, algo que, acusa, sucede en el PRI.

“El mensaje es muy claro, la gente no va a votar por ellos, por eso muestran desesperación y buscan de manera ilegal tener un lugar que la gente no les da. La gente confirma que el PRI no ha cambiado, que sigue siendo el de las prácticas ilegales, burdas, que no respeta la voluntad de la ciudadanía”, concluyó Barrales.

aml