Barrales presume foto con Cuauhtémoc… pero él dice que votará por Rascón

La candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, subió a su cuenta de Twitter una foto en la que posa junto a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, partido al que renunció en noviembre de 2014, y tres veces candidato a la Presidencia de México.

Barrales acompañó la fotografía con un texto en el que calificó al político como un ejemplo de congruencia y dignidad, por el que muchas generaciones decidieron “dar la batalla” por la Ciudad de México.

Luego de la publicación de la fotografía algunos tuiteros interpretaron el encuentro como un espaldarazo de Cárdenas hacia Barrales en su búsqueda por gobernar la capital del país. Nada más equivocado, pues él mismo se encargó de aclarar el asunto.

Varias horas después de que circuló la fotografía del encuentro, el experredista escribió dos tuits al respecto. En el primero hizo referencia a Barrales y aclaró que una fotografía no significa apoyo y que no cerrará las puertas a quienes lo busquen para dialogar, e incluso reveló que votará por Masco Rascón, candidato del Partido Humanista, en las elecciones del 1 de julio.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón.

— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) April 25, 2018