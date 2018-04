La candidata a Jefa de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, afirmó que los ataques en su contra sobre su patrimonio son un “golpeteo político” y sostuvo que sus rivales lo hacen, sólo por ser mujer.

“Es un golpeteo político que yo entiendo, forma parte de toda esta efervescencia, pero yo no tengo problema. Para muchos sería más sencillo que yo viniera a presentar a mi marido empresario y que dijera que a partir de él es que he podido salir adelante y demás, pero eso sí no sería cierto, lo cierto es que ahí está mi trabajo, mi trayectoria y con toda puntualidad, quien tenga interés lo puede corroborar”, expuso.

Luego de que sostuviera una reunión con estudiantes en la Universidad del Pedregal, quienes también la cuestionaron por su patrimonio, la frentista invitó a los asistentes a que revisen su declaración patrimonial, misma que ha expuesto a través de sus redes sociales.

El Dato: El pasado 4 de abril Mikel Arriola denunció que la frentista tiene una propiedad no declarada en la colonia Militar Marte.

“Ahí está, cuántas veces se requiera yo voy a seguir convocando a la gente para que tengan la información, pero evidentemente no puedo evitar señalar, sin que sea mi costumbre ni mucho menos, el reiterar que sí tiene que ver con esa aceptación que le cuesta trabajo a muchos de que una mujer pueda salir adelante en esta ciudad”, dijo.

Por otra parte, la frentista aclaró que las acusaciones de Claudia Sheinbaum sobre una supuesta ruptura en el PRD tras el apoyo de Silvano Aureoles a José Antonio Meade, candidato presidencial por el PRI, son declaraciones desesperadas porque el aspirante que puede vencer a López Obrador es el abanderado por el Frente, Ricardo Anaya.

“La oportunidad de llegar a la Presidencia de la República, a la Jefatura de Gobierno, a partir del Frente es real, por eso tantos intentos de detenerlo cuando empezamos, pero también por eso tantos intentos de lastimar el Frente hoy, precisamente porque es real que estamos creciendo en las preferencias de la gente, y es real que es con el Frente con quien está la verdadera competencia para llegar a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno”, subrayó.