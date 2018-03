Bayern Munich cumple con el trámite; ya está en cuartos de la “Champions”

Bayern Munich cumplió con su visita a Besiktas, correspondiente al partido de “vuelta” de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, donde consiguió un nuevo triunfo sobre el equipo turco para reafirmar su lugar en los cuartos de final de la competencia.

Los dirigidos por Jupp Heynckes derrotaron 5-0 a los turcos en el partido de “ida” y repitieron la victoria en el Vodafone Park, con un 3-1 a favor, gracias a las anotaciones de Thiago Alcántara, Sandro Wagner y al autogol de Gokhan Gonul.

Mientras que por el equipo de Senal Gunes, descontó Vágner Love, por lo que el marcador global registró un contundente 8-1 en favor de los alemanes.

El primer gol del partido llegó al minuto 18 cuando Thiago Alcántara consiguió contactar un centro cruzado desde la banda derecha de Thomas Müller para mandar el balón al fondo del arco y colocar el marcador en favor del cuadro “teutón”.

El primer tiempo culminó con Bayern Munich al frente, cómodo con la ventaja y en dominio de las acciones, mientras que el equipo local solo buscaba la opción para hacerse presente en el marcador.

It was pleasure to see two of the best crowds at the same stadium. What an atmosphere! #LittleSetback #AgainstTime #MiaSanMia @FCBayern pic.twitter.com/ysbWTsmZum

— Thiago Alcantara (@Thiago6) 14 de marzo de 2018