Bill Gates asiste a competencia encuestre de su hija en Xalapa

El dueño de Microsoft, Bill Gates, se encuentra en Xalapa, Veracruz junto a su hija Jennifer Khaterine Gates en el Concurso Internacional de Salto Encuestre Coapexpan 2018.

Es conocida la afición encuestre de la hija mayor de Gates, quien comenzó a montar a caballo cuando tenía sólo seis años y ha participado en las mejores competiciones.

#TeamUSA rider Jennifer Gates gives us the break down on the @LonginesEq #FEINationsCup #Jumping course in Coapexpan 🇲🇽

We can’t wait to see what unfolds! Watch live on https://t.co/KuB228xrmq 📺#SupportYourNation pic.twitter.com/aHi2URsQhe

— The FEI (@FEI_Global) 22 de abril de 2018