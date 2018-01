Black Lightning, un nuevo universo de superhéroes para Netflix

Black Lightning creado en 1977, siempre tuvo el discurso social como su principal sustento y definición, de hecho surge como resultado de que a Tony Isabella -quien en ese entonces había escrito para Luke Cage de Marvel-, DC cómics le diera la consigna de retomar el fallido proyecto que tenían para presentar su primer superhéroe afroamericano.

Sus aventuras, las cuales siempre estuvieron relacionadas con un ambiente urbano salpicado de cierto activismo, al menos hasta que sufriera una prematura cancelación -apenas un año después-, durante la estrategia de austeridad que llamaron DC Implosion.

Es por ello que uno de los principales aciertos de la nueva producción de Netflix que retoma el personaje, no es solo que mantiene las implicaciones ideológicas del concepto, sino que las refuerza y contextualiza, trabajando sobre una fórmula ya conocida -el justiciero al margen de la ley, que apoyado por un hombre capaz de fabricarle trajes ultratecnológicos, busca liberar al barrio del crimen organizado-, con el drama familiar como agregado.

