Brevísima historia de nuestros sistemas políticos recientes

NO HAY VUELTA atrás en la historia. Tal parece que el país se moverá hacia un tipo de sistema populista. ¿En qué consiste ese populismo? Ésa es una pregunta que tendremos que plantearnos repetidamente en el futuro cercano.

1.- El caudillismo obregonista (1921-1929)

La Revolución mexicana se había levantado en contra de la reelección. Sin embargo, después de la Revolución, México no tenía un sistema de partidos políticos que permitiera la alternancia democrática en el poder de manera pacífica. A la silla presidencial se llegaba por medio de las armas. El caudillo Álvaro Obregón obligó al Congreso a que aprobara la reelección presidencial y eliminó a sus enemigos políticos de manera sanguinaria. Era el dueño del país. Su asesinato provocó una crisis que requiere una solución inmediata y radical.

2.- El PNR y el Maximato callista. (1929-1936)

Plutarco Elías Calles no ocupa el sitio que dejó vacante el caudillo (si no hubiera muerto Obregón, Calles hubiera sido a éste lo que el Manco González a Don Porfirio) e inventa un nuevo sistema político. El poder estará divido en tres factores: el Partido de la Revolución, el presidente en funciones (que ya no se puede reelegir) y el Jefe Máximo (él mismo). El funcionamiento de este complejo sistema requería del equilibrio de poderes fácticos y de la colaboración efectiva entre los tres polos. El modelo entró en crisis poco después de su creación.

A partir del sexenio de Ávila Camacho el partido oficial se desprendió de la ideología socialista y el gobierno adoptó una política económica de rápido desarrollo que aprovechó las condiciones mundiales después de la Segunda Guerra Mundial

3.- El PRM y el cardenismo (1936-1940)

Lázaro Cárdenas acaba con el Maximato y establece el modelo presidencialista que duraría más de medio siglo. El presidente es el jefe del gobierno y el líder del partido, pero no tiene un poder absoluto, ya que se preserva la restricción de la no-reelección, lo que permite la renovación de cuadros cada seis años. El Estado se propone regular todos los aspectos de la vida social desde una posición socialista. El Partido de la Revolución congrega a las principales fuerzas sociales organizadas en sectores y deja en los márgenes a la oposición, que no tiene posibilidad real de alcanzar el poder por la vía democrática.

4.- El PRI y el desarrollo estabilizador (1940-1982)

A partir del sexenio de Ávila Camacho el partido oficial se desprendió de la ideología socialista y el gobierno adoptó una política económica de rápido desarrollo que aprovechó las condiciones mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de no permitir triunfos electorales de la oposición y de la represión violenta a movimientos sociales –como durante los sucesos de 1968– el sistema político presidencialista y de partido hegemónico goza de la aprobación tácita de la mayoría de la población.

5.- El neoliberalismo y la reforma política (1982-2000)

El sexenio de López Portillo llevó a los extremos de una tragicomedia los vicios del sistema presidencialista y provocó una profunda crisis económica que hundió al país. Una nueva generación llegó al poder durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que impulsó una reforma económica profunda que se puede calificar como “neoliberal”. El asesinato de Colosio y la insurrección en Chiapas obligaron a este grupo a acelerar una reforma política con el propósito de transitar hacia una genuina democracia representativa liberal.

6.- La alternancia democrática (2000-2018)

La victoria de Vicente Fox en la elección presidencial de 2000 culminó el proceso de la reforma política y dio inicio a un nuevo sistema pluripartidista y no-presidencialista que, sin embargo, preservó el sistema económico del régimen anterior durante los dos sexenios en los que gobernó el PAN a nivel nacional. A la vuelta del PRI a la presidencia, se busca profundizar en este modelo por medio de una serie de reformas. En ese lapso, los niveles de inseguridad y violencia se elevan, la distribución de la riqueza se hace más lenta y los escandalosos abusos de la clase política provocan un desencanto con el sistema y un rechazo de la llamada “partidocracia”. En 2014 AMLO funda un nuevo partido que gira en torno a su liderazgo carismático, propone acabar con el sistema económico neoliberal y amenaza con socavar la democracia representativa. En respuesta, el PAN y el PRD hacen una alianza electoral que postula un gobierno de coalición.

En 2014 AMLO funda un nuevo partido que gira en torno a su liderazgo carismático, propone acabar con el sistema económico neoliberal y amenaza con socavar la democracia representativa. En respuesta, el PAN y el PRD hacen una alianza electoral que postula un gobierno de coalición

7.- Lo que vendrá (2018- ?)

No hay vuelta atrás en la historia. Tal parece que el país se moverá hacia un tipo de sistema populista. ¿En qué consiste ese populismo? Ésa es una pregunta que tendremos que plantearnos repetidamente en el futuro cercano.