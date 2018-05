El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, pidió sacar del gobierno a los políticos flojos que no ven por los ciudadanos y recordó, a través de Twitter, sus propuestas entre las que incluye su iniciativa para “mochar” las manos al que robe.

En la red social aseguró que México “es un país fregón que necesita de personas que impulsen al pueblo a ser mejor cada día ofreciendo nuevas oportunidades. ¿A poco no?”.

A través de un video, el aspirante a la silla presidencial aseguró que ésta es con la finalidad de generar miedo a los delincuentes y los índices de violencia bajen.

Otro de los recordatorios que el gobernador de Nuevo León con licencia hizo por Twitter fue a que todos aquellos ciudadanos que quieran apoyar su movimiento lo hagan a través de donaciones, pues al arrancar de manera oficial su campaña presidencial, renunció al financiamiento que el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorga por su cualidad de aspirante independiente, pues dijo no vivirá el dinero del pueblo.

Más tarde publicó en la misma red social otro video, pero para felicitar a todas las mamás mexicanas en su día, y en el que asegura que su madre es su héroe.

¿Por qué mi mamá es mi héroe? Porque ella me enseñó a nunca rendirme, me impulsó a salir adelante sin importar las circunstancias y a pesar de que de niño no la tuve fácil, hizo hasta lo imposible para que yo estudiara. Les comparto este video. Gracias mamá”, tuiteó.