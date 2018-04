Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó este miércoles que el aval que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la candidatura de Jaime Rodríguez, El Bronco, fue por un acuerdo que hizo éste con el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Claro que le hablan de (la Secretaría de) Gobernación a un magistrado del Tribunal y le dicen ‘el Presidente pide que le ayudes en éste’, porque ya se comprometió con el independiente de que iba a ser candidato. Allí va el magistrado, a votar para que ése, que falsificó firmas”, aseguró.

De gira por Tequila, Jalisco, el morenista sostuvo que incluir en la boleta electoral a Rodríguez Calderón fue una decisión de “la mafia del poder”, pues, dijo, ellos son quienes tienen “secuestrado” al gobierno.

El Dato: Margarita Zavala, al igual que López Obrador, también recriminó que le concedieran la candidatura a El Bronco, al criticar que a ella le pidieron más requisitos que a él.

Sostuvo que el gobernador con licencia presumió que iba a ser candidato presidencial, porque se lo pidió el Presidente, para “quitarnos votos a nosotros”, pero aclaró que no le preocupa que el nuevoleonés, porque, aseguró, ganará con más de 50 por ciento de quienes voten.

“Vamos a ganar con 12 o 15 millones de votos; no tiene nada que ver el INE o el Tribunal. Vamos a tener de ventaja lo que hemos obtenido en elecciones pasadas.”.

“Es un delito falsificar firmas; no estoy seguro, pero puede que haya gente en la cárcel por falsificar firmas”

Andrés Manuel López Obrador

Candidato de Morena

El tabasqueño mencionó que quienes falsifiquen firmas deben estar en la cárcel, ya que esto es un delito, y señaló que la decisión del TEPJF demuestra la “descomposición del régimen”.

“Es un delito la falsificación de firmas; no estoy tan seguro, pero puede ser que haya gente en la cárcel por falsificar firmas. En este caso falsificaron millones, porque no es nada más un candidato, millones de firmas y resulta que son candidatos, que son exonerados y que no pasa nada”, comentó en relación a Rodríguez Calderón.

Indicó que el actual TEPJF calificará la elección presidencial, pero reiteró que no le preocupa ya que, mencionó, la elección no se definirá en el TEPJF ni dependerá de los magistrados. Asimismo, confió en que no le quitarán la victoria el 1 de julio.