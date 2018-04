Durante los últimos ocho años la inversión pública en el país se ha desacelerado de manera importante, pero en 2017 la disminución fue la peor de todas; lo anterior como resultado de la caída en los precios del petróleo, lo que afectó la meta impuesta por el actual gobierno, de crecer 5.0 por ciento como resultado de las reformas estructurales.

Durante la conferencia de prensa trimestral del indicador manufacturero del IMEF, Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Indicador del IMEF, mencionó que en los últimos años se ha observado una disminución en el sector petrolero, lo que, sin duda, ha afectado a la economía durante los cinco años de la actual administración y los tres últimos del sexenio pasado.

“Si le damos el equivalente al 2.0 por ciento del PIB anual a Pemex para buscar petróleo y no encuentra, ese gasto no se puede llamar inversión porque no aumentó el acervo de capital del país; entonces, más bien se descuenta. Por eso, como desde 2009 se ha dado esto y no se ha encontrado petróleo, es una de las razones principales de que la inversión pública baje”, indicó.

Heath mencionó que aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió en los precriterios para el próximo año que el precio del petróleo se mejorará, éste todavía no toca fondo para determinar que ya se puede recuperar, por lo que, el próximo gobierno deberá tomar medidas específicas en torno a ello para rescatar la inversión pública.

“Si bien la Secretaría de Hacienda ha dicho que va a aumentar la producción de petróleo, pues tendremos que ver, porque creo que ha dicho que va a aumentar cada año y sigue cayendo; pero no sabemos si va, por fin, a levantarse o no; sin embargo, creemos que llegará un momento en que debe tocar fondo.”

Respecto a las medidas que deberá tomar en consideración la próxima administración, Heath señaló que es necesario que no se le otorgue tanto dinero a Pemex, y en el medida de lo posible, esperar a que el sector privado realice inversiones de riesgo para liberar esos recursos; además de trabajar en hacer eficiente el gasto en inversión y que, a su vez, éste repercuta en una expansión económica.

2019 SERÁ MÁS COMPLEJO. Por otra parte, el analista afirmó que el próximo año será complicado debido a que normalmente el inicio de un sexenio siempre es de bajo crecimiento, porque el gobierno gasta poco y el sector privado se encuentra expectativo de cómo se manejará la nueva administración.

En línea con ello, dijo que incluso si no hubiera incertidumbre relacionada con el TLCAN ni con el cambio de administración, la economía se desacelerará de manera importante.