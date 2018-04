Cálculo estructural

Aun cuando los triunfos electorales son el resultado del trabajo de base y del financiamiento, el carisma de los contendientes y su capacidad de conectar con las personas es muy importante. Pero en ambientes altamente corporativizados como en la Ciudad de México, en donde las prácticas clientelares marcan la pauta en las contiendas, la personalidad y el discurso son cada vez más irrelevantes.

Claudia Sheinbaum no puede resultar más aburrida. Carece de chispa y de simpatía; su personalidad refleja una fragilidad extrema, es taciturna y no aparenta tener salud y vitalidad. No obstante, apuestan a que el arrastre de su jefe sea suficiente; y para ello la han rodeado de buenos operadores políticos.

Dinero no le va a faltar, además de que viejos lobos de mar como Ebrard, Encinas y Batres están detrás porque saben que la ciudad es clave para llegar a Palacio Nacional. Sin embargo, la pesada loza que se vino abajo en el colegio Rébsamen será una molesta carga que ni sus súper asesores podrán ayudarla a sobrellevar.

El dedo de López Obrador se impuso por sobre la prudencia, y el costo puede ser muy alto para todos ellos. Por si fuera poco, el desastre de la Línea 12 del Metro y las imágenes del exjefe de gobierno dándose la gran vida en París, están todavía muy frescas en la memoria.

Nos hace falta ver encuestas serias y recientes sobre las preferencias en nuestra ciudad, pero supongo que en un par de semanas habremos de ver qué tanto le ha afectado a la preferida del tabasqueño, los señalamientos y denuncias de su contrincante tricolor; y lo propio aplicará para Alejandra Barrales.

No se percibe una tendencia de crecimiento de Sheinbaum, pero esto es un mero cálculo personal. Falta desde luego que veamos la producción de anuncios, en donde es posible hacer que una sopa instantánea sea ofrecida como un alimento de alto contenido nutricional.

Una caída de la morenista encendería todas las alarmas y distraería sensiblemente a su eterno candidato presidencial. La cuestión sería, desde luego, que tanto Arriola y Barrales se acercaran peligrosamente a la puntera. Faltan 90 largos días, aunque ya para mediados de mayo se verá quién es quién en la contienda.

Barrales sin duda tiene carisma, además de varias propiedades… personales. Cuenta también con una estructura, aunque es muy porosa y se puede fracturar fácilmente. El perredismo se ha visto tremendamente sacudido por Morena; además de que entre los Chuchos y la falta de una adecuada operación por parte de la administración de Mancera, se ha debilitado mucho.

Pero cuentan con el PAN, que algo le aportará, aun cuando al simpatizante no le agrada en lo absoluto la alianza con la izquierda. Y el que ya sabemos que anda muy solo y falto de operadores territoriales es Arriola; y no le será suficiente con importar cuadros del Edomex y otras entidades para compensar.