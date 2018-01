El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien en 2015 fue señalado por supuestos vínculos con La Familia Michoacana, anunció su separación del PRI, partido en el que militó por 40 años, y adelantó que buscará ser nuevamente alcalde de Morelia.

En entrevista con La Razón, expuso que ya había tenido propuestas de diferentes partidos, entre ellas, la del Encuentro Social (PES), el partido que formalizó una alianza con Morena, pero que todavía no se define; lo único que tiene claro es que mañana presentará su renuncia ante el tricolor.

El exmandatario sostuvo que esta decisión se debe a que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, habría dado la orden al comité estatal en Michoacán de no tomarlo en cuenta en el actual proceso.

¿Contendería con Morena para esta candidatura?

No he pensado nada de eso, tengo invitaciones de diferentes formaciones políticas; lo que sí he determinado es separarme de mi partido porque el dirigente nacional me vino a agredir cuando estuvo por acá (en Michoacán), en algunas ocasiones le pidió a la dirigencia estatal que no me invitaran, que me excluyeran, y luego sus declaraciones son que yo no soy del nuevo PRI.

Efectivamente yo no soy de ese mismo PRI. De ese nuevo PRI que se ha separado de las bases que desdeña y nada más utiliza a la militancia, eso y que se ha desvirtuado el partido, se ha desideologizado, está pragmatizado nada más, y yo no estoy con ese tipo de cuestiones. Lo otro, no sé si vaya a participar y por qué formación política. Fundamentalmente es con el PES, quien me ha hecho la invitación, han platicado con Morena y al parecer también es por ahí, pero estamos en pláticas con otras formaciones políticas, yo no quiero aventajar eso.

Entonces, ¿va a respaldar al precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade?

Yo contra él no tengo absolutamente nada, yo no tengo nada, además yo si voy es por el proyecto de Morelia, es decir, yo no me voy a perder en esos berenjenales políticos o en algo que no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es seguir decidiendo por Morelia, seguir decidiendo por Michoacán, y aquí está un cuarto del electorado, precisamente en Morelia.

En caso de que contienda y resulte electo, ¿qué traería de nuevo para esta ciudad?

El problema fundamental es el agua en todas sus manifestaciones, en las fábricas de agua que son en las sierras, en los cerros que se están desmontando… en fin, en el desperdicio del agua que hay en las redes potables, todo ese tipo de cuestiones.

Sin embargo, el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que era la primera vez que escuchaba de la posible postulación de Fausto Vallejo y que, en caso de proceder, no le ve posibilidades en su partido por sus antecedentes con la corrupción.

“No debe de permitirse que participe, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen, se puede escuchar a todos y ser respetuosos, no satanizar a nadie, pero sí cuidar que no se afecte la imagen de Morena”, comentó en gira por veracruz.

Enfatizó que la única forma en que el partido decide quién contenderá es mediante encuestas, tanto en los comités estatales y en el nacional, no por decisión de alguno de los dirigentes.

“No hay ningún caso en donde sea decisión de los dirigentes, siempre es por encuesta; puede ser que Yeidckol lo esté viendo, pero yo no sé, yo no sabía de eso”.