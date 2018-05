Candidatos a la Presidencia felicitan a mamás mexicanas

Candidatos a la presidencia de la república, la mañana de hoy, enviaron a través de sus cuentas de Twitter un mensaje para felicitar a las mamás mexicanas por el Día de las Madres.

El candidato de coalición Todos por México, José Antonio Meade, felicitó a las mamás mexicanas, a quienes reconoció como la gran fortaleza de la sociedad porque con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante presidencial difundió un video en el que expresó: “Igual que para millones de mexicanos mi madre fue mi primera maestra, mi primer ejemplo”.

Además señaló, “quiero felicitar a las mamás y reconocerlas como la gran fortaleza de nuestra sociedad, de su mano los niños mexicanos cada día a la escuela y con su responsabilidad se administra el salario familiar y de su ejemplo, se guía el futuro de México.

“Hoy abrazo a mi madre, a mi esposa Juana, dos de las personas que más admiro y por las que he podido llegar hoy hasta aquí. A todas las mamás mexicanas mi respeto y mi cariño y mi agradecimiento. Feliz Día de las madres”.

Por otra parte, la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, felicitó a las mamás de México en su día.

“Mi mamá me enseñó a amar y servir a México. De ella heredé mi vocación de servicio y con ella aprendí a luchar siempre por lo correcto. ¡Feliz #DíaDeLasMadres a ella y a todas las mamás de México!”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la red social, la aspitante publicó una fotografía con su madre, Mercedes Gómez del Campo Martínez, y celebrará también este día, toda vez que es madre de María de 20 años, Luis Felipe de 18 y Juan Pablo de 14.

Este jueves, la candidata presidencial se reunirá a las 10:00 horas con mujeres en Ocotlán, Morelos, y después, a las 11:45 horas, acudirá al mercado “Morelos”, en ese municipio.

A las 12:30 horas, Margarita Zavala visitará una casa artesanal en el Callejón Victoria, mientras que a las 16:00 horas acudirá a un encuentro con jóvenes empresarias en el Museo de Arte Prehispánico en el centro de Oaxaca.

También, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, felicitó y envió un enorme abrazo a todas las mexicanas con motivo del Día de las Madres.

“A todas las mamás de México, les mando un enorme abrazo. ¡Feliz día!#DíaDeLasMadres”, informó a través de su cuenta de Twitter, en la que compartió un video mediante el cual también envía felicitaciones a su mamá.

“Hoy quiero agradecer a mi mamá que siempre me cuidó. Como todas las mamás, siempre era la primera en levantarse y la última en dormir”, añadió el candidato.

“Admiro a todas las mamás mexicanas que no se quedan calladas ante la maldad. No se cansan, no se rinden, ellas están construyendo un mejor país a través de sus hijas y de sus hijos”, indicó Anaya.

Anaya Cortés dijo que con valor y con alegría, las mamás alimentan los valores “y nos corrigen, nos enseñan a ser buenos. Gracias mamás por su esfuerzo, gracias por su dedicación y por hacer de México un mejor país para todos”.

El video incluye un collage de fotografías de cuando era menor de edad acompañado de su mamá, otras con su esposa e hijos y unas terceras de madres mexicanas sonrientes, y concluye el material con una frase escrita: Anaya Presidente.

Este jueves, el candidato presidencial, encabezará a las 13:00 horas una concentración ciudadana en el palacio La Rochelle, ubicado en Avenida Revolución 1875, San Ángel, en la Ciudad de México.