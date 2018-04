Candidatos: ¡échenles agua!

El tema del agua no es hasta ahora uno de los temas ejes, de los discursos de los candidatos a la Presidencia; a lo sumo es parte del paquete de servicios ofrecidos a los votantes, pues no es un asunto “vendedor”, dadas las generosas temporadas de lluvias l… pero lo que no han visto los equipos de José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López, son los crecientes riesgos regionales.

Conforme al estudio elaborado por los especialistas Humberto Armenta de Grupo Recsa y el consultor Jaime Collado, México cuenta con superávit de agua, con una presión hídrica de sólo 19.7% a nivel general… pero de las 13 cuencas, en cinco el consumo supera la disponibilidad. El problema es notablemente preocupante en la cuenca del Balsas, donde se registra 21,596 mm3, pero se explotan por concesión más del doble, unos 45,046mm3. En menor escala, pero igualmente preocupante, es la cuenca del Noreste, Pacífico Sur, Lerma-Santiago-Pacífico y por supuesto el Valle de México. De ahí que los especialistas hayan elaborado un extenso documento maestro, para la gestión hídrica 2019-2024, para consideración de quién resulte electo Presidente. En términos generales, se propone más que duplicar el presupuesto de Conagua, hoy a cargo de Roberto Ramírez, acumulando 371 mil 168.4 millones de pesos en los próximos 6 años, con un modelo socialmente responsable y de eficiencia en los usos agrícolas urbanos. El reto, por supuesto, es mayúsculo.

Ovalle levanta los puños. Cansado de ser señalado por el candidato de Morena de presunta “corrupción” y “desfalco a la nación”, por desarrollar obras en el NAIM (entre ellas la Pista 2), de la inacción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ante tales imputaciones, Héctor Ovalle presentó la renuncia de Coconal a la cámara que encabeza, hoy por Eduardo Ramírez Leal. Y es que si bien el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Juan Pablo Castañón ha sido enfático en defender la principal obra del país, la CMIC ha sido timorata en el caso. Carlos Slim levantó los puños apena el lunes, ante el amago de cancelar el nuevo aeropuerto.

Barrales-Mikel, Debate 1.1. El prolegómeno del debate presidencial del próximo domingo fue -sin duda- el debate entre aspirantes a jefes de gobierno de la CDMX. Pese a la rigidez de formato, de la redundancia de candidatos, fue posible atisbar tres grandes elementos: una Alejandra Barrales con tablas, buen gancho pero “muy producida”; a un arrojado y rápido Mikel Arriola al que le apretó el cuadrilátero; y una Claudia Sheinbaum bien articulada pero aburrida y esquinada. Así, Barrales es quien habría ganado más puntos el miércoles. ¿Se replicará el domingo?

Todos a blindar ahorro popular. Es de festinar que en medio del encono electoral, los senadores Héctor Flores (PAN), Jesús Casillas (PRI) y Mario Delgado (Morena), hayan anunciado estar listos para votar a favor de la ley de blindaje al ahorro popular, que propone quitar los límites fiscales a las aportaciones voluntarias e impulsar monedas de plata para el ahorro constante y sonante. Acuerdos, lo que necesita el país.