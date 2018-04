Candidatos presidenciales responden a Trump tras ataques en Twitter

Los candidatos presidenciales iniciaron este domingo sus actividades de campaña, las cuales tuvieron un eje en común: dar respuesta a las declaraciones vía Twitter del Presidente estadounidense, Donald Trump.

El domingo por la mañana, Trump arremetió contra México y amenazó con detener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), diciendo que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para asegurar la frontera con Estados Unidos.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2018