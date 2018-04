Captan explosión de una casa en Texas

Un automóvil chocó contra una casa cerca de Fort Worth, Texas, y desencadenó una explosión en la que al menos cinco personas resultaron heridas, los hechos ocurrieron el 7 de abril, según reportaron medios estadunidenses.

La policía de Hurst Texas publicó un video de la explosión, en el que se puede ver a un oficial caminando hacia la casa poco después del accidente. Cuando se acerca a la entrada ocurre la explosión.

We’ve received requests for the video files from the house explosion on 4/7. Here’s a brief video clip from Officer Hiser’s dash cam footage that we are able to release. We are thankful that the victims are stable & expected to recover. Our hearts go out to them & their family. pic.twitter.com/k7LCOrOtLn

— Hurst PD (@HurstPoliceDept) 18 de abril de 2018