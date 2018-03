Carta dirigida a los tres candidatos a Jefe de Gobierno (seguro habrá sorpresas)

Estimadas Alejandra y Claudia: Estimado Mikel:

Tal y como hice mi análisis a los tres candidatos a la Presidencia, ahora me toca dirigirme a ustedes tres y comentarles mi punto de vista de la precampaña que acaba de terminar:

Y para que no haya ninguna suspicacia, iniciaré mi análisis con las damas en estricto orden alfabético y terminaré con Mikel.

A ver qué opinan:

Así que sin mayor preámbulo, iniciaré con Alejan- dra Barrales:

Creo que iniciaste muy tibia.

Creo que tus comerciales fueron muy débiles y sin un gran discurso.

Me gustó tu seriedad al asistir al debate con Joa- quín López-Dóriga y confrontar tus ideas con Mikel.

Habló muy bien de ti como candidata responsable. Pero…

Veo que tuviste muchos problemas por ser la can-

didata en el poder.

Creo que lo que te pasó en este primer mes no se

va a comparar con lo que te pudiera pasar el resto de la campaña.

Vas a tener que ser muy creativa y usar una estra- tegia como la candidata en el partido del poder. Good luck Tienes experiencia y siento que vas a poder con- trolar los altibajos de tu campaña.

Estás a seis puntos de Claudia.

Y a cuatro meses para la elección, no serán muchos. Ahora toca el turno a Claudia Sheinbaum.

Tuviste una precampaña muy gris.

Supongo que no te importó.

Arrancaste en primer lugar y, a pesar de no hacer

una gran campaña, continúas de líder.

No fuiste al debate de Joaquín.

Me imagino que para no arriesgar.

No creo que el público le haya dado mayor impor-

tancia a tu ausencia.

Sin embargo, las últimas encuestas de enero han

demostrado una pequeña baja en las preferencias del electorado. Creo que en esta elección se van a agarrar a supermadrazos entre tu hermana mayor y tú.

La izquierda está muy dividida entre sus dos parti- dos. Y no sabemos bien cómo van a terminar este 1 de julio. En fin, ya veremos…

Te va a ayudar mucho el arrastre de Andrés Manuel. Pero nada es seguro.

Ahora vamos con Mikel: Una agradable sorpresa. Vienes de un partido muy débil en la Ciudad de

México y a pesar de eso pusiste muy nerviosas a tus contrincantes.

Tu declaración de la adopción entre parejas del mismo sexo y la no aprobación de la mota recreativa te trajeron muchas simpatías.

Es más, te apuesto a que nunca te imaginaste el éxito entre el electorado indeciso.

Le pediste a tus dos rivales que digan su postura sobre estos dos temas y ninguna de las dos te contestó.

Yo creo que vas a ser una sorpresa muy agradable que nadie esperaba.

En fin, Mikel, a ti también good luck!

Queridas candidatas y querido candidato:

Yo creo que al día de hoy todavía no hay nada

escrito.

No se confíen de nada ni de nadie porque la ver-

dad, y al igual que en la campaña presidencial a cuatro meses…

¡No hay nada escrito!