Carta dirigida Andrés (ya sabes quién…)

Estimado Andrés:

Esta semana y la pasada he estado leyendo varias declaraciones tuyas en La Razón y otros medios, que me han puesto a reflexionar mucho acerca de tu posible mandato en caso de que ganaras estas elecciones.

Declaraciones muy netas que son para ponerle los pelos de punta a más de un ciudadano.

Declaraciones muy andresistas que, por supuesto, son de creer.

Y dentro de tantas declaraciones que has hecho estos días, me han llamado la atención tres propuestas.

Propuestas que no logro entender por qué las dijiste.

Te explico:

Quieres derogar las dos reformas más importantes en los últimos sexenios: La Energética y la Educativa.

Además de cambiar el nuevo aeropuerto a Santa Lucía.

Y no es que me llamen la atención esas declaraciones, sino, más bien, lo que me llama esa atención es que quieras derogar esas reformas positivas para la gente más necesitada.

Reformas muy bien pensadas por gente mexicana muy preparada.

Y también que estés negando una real apertura comercial de México con el resto del mundo.

Eso es lo que me llama la atención.

Tus declaraciones tan desafortunadas.

Estás eliminando estos dos proyectos porque no los hiciste tú.

Y estás minimizando un aeropuerto de calidad mundial.

Porque ese tipo de aeropuertos México no los merece.

Y no perderé el tiempo con las mamadas de que vas a vender el avión presidencial y hacer otro parque en Los Pinos.

Porque ésas son señales de que no respetarás la institución presidencial.

En fin, Andrés, esa es bronca tuya.

La otra cosa que me está llamando mucho la atención es tu forma de hablar.

Sin querer, queriendo, cada día hablas más parecido a Hugo Chávez.

No sé si es casualidad o es a propósito.

Pero esas mamadas del tigre o lo que el pueblo decida, si están muy pesadas.

Trump, Castro, Chávez, Maduro, y tú le echan la culpa de las desgracias de su país a otros países o sectores.

Trump le echó la culpa a México.

Castro, a Estados Unidos.

Maduro, a los burgueses.

Y tú, a la mafia del poder.

Todos han tenido mucho éxito para hipnotizar al tigre, o al pueblo.

Y no sabes Andrés, me apanica esa forma de hablar.

Estás haciendo todo perfectamente bien para que las grandes masas caigan rendidas a tus pies.

Y para desgracia del sesenta y cinco por ciento de mexicanos que te odia, a lo mejor nos vas a gobernar.

Y si llegas a gobernar, todas tus decisiones serán “porque el pueblo bueno las pide”.

Como si el pueblo bueno supiera de energía eléctrica o de educación de calidad mundial.

Y te aclaro una cosa:

Coincido contigo en que México está jodido y que debe mejorar.

Pero…

¿Va a mejorar con tu populismo?

Neta, neta…

No lo sé…

Steve Jobs decía:

“Yo no le pregunto a la gente lo que quiere, porque no son ingenieros”.

“Yo les demuestro el producto que creo que necesitan y si les gusta, lo produzco”.

Así de simple Andrés Manuel.

Así de simple…