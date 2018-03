CCE planea mostrar a AMLO viabilidad del NAICM en reunión con candidatos

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demostrará al candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, que sí existe viabilidad para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), aseguró el titular del organismo, Juan Pablo Castañón.

Tras reafirmar su apoyo a la construcción del nuevo aeropuerto, destacó que quieren que los empresarios quieren que todos los candidatos se comprometan a concluir la obra.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó a los candidatos a la Presidencia de la República a sostener una mesa de dialogo para pedirles agilizar las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).

“Invitamos a todos los candidatos a una mesa de diálogo activa. Nosotros queremos reafirmar nuestro apoyo de que el Nuevo Aeropuerto es indispensable y discutir nuevas obras de infraestructura”

expresó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañon

Juan Pablo Castañon explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que la idea de las mesas de dialogo es hablar sobre infraestructura, en donde el CCE demuestre que hay vialidad para el NAICM, ya que durante varios años ha sido discutida por las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales que han argumentado la necesidad, factibilidad y sustentabilidad.

El sector empresarial exhortó a todos los candidatos a que en campañas no se politice un tema que es de trascendencia para la competitividad del país.

“Sólo denostar y decir lo que está mal, no construye, sólo destruye. Queremos que sea un debate técnico, no político. Queremos que sean los especialistas quienes digan por qué no es posible compartir entre el aeropuerto actual y la base área de Santa Lucía”

Por lo cual piden a los aspirantes presidenciales a comprometerse a brindar certidumbre jurídica para las inversiones.

acm