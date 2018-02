En 2015 la Ciudad de México fue elegida como la Capital Mundial del Diseño 2018 y se convirtió así en la primera metrópoli del continente y la sexta del mundo en recibir el título y en asumir el compromiso de promover el diseño y la creatividad como agentes de cambio social y cultural dentro de un contexto urbano.

Los próximos 5 y 6 de marzo se inaugurará en el Palacio de Bellas Artes el Foro Internacional de Diseño, una de las primeras actividades del World Design Capital 2018, una iniciativa impulsada por Desing Week México en colaboración con el Gobierno de la CDMX, que tendrá como tema central el diseño socialmente responsable.

En ese sentido el programa de actividades está orientado a impulsar un diálogo en torno al diseño y sus propuestas para mejorar la movilidad, la sustentabilidad y la recuperación de espacios públicos.

Con la participación de 14 destacadas figuras en el ámbito de la arquitectura y el diseño, y de la comunidad creativa en general se replantearán también los conceptos de “megaciudad” y se mostraran los esfuerzos continuos para construir una ciudad más habitable. El foro destacará los cruces entre diseño, sostenibilidad, educación, cultura e innovación a través del intercambio de ideas entre un selecto grupo de profesionales, académicos e invitados internacionales. Asimismo, promoverá la reflexión sobre cómo reinventamos nuestras ciudades, inmersas en un continuo estado de crecimiento; cómo elegimos cambiar, desde una perspectiva de diseño; y cuál es la noción de expansión e infraestructura para repensar el crecimiento urbano y la resiliencia de las megaciudades.

Entre los participantes destacan Marion Weiss y Michael Manfredi, directores de Weiss Manfredi, despacho ganador del International Architecture Award por el Chicago Athenaeum and The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies; Gaetano Pesce, arquitecto y diseñador industrial; Stefan Sagmeister, diseñador gráfico fundador de Sagmeister & Walsh Inc; Daan Roosegaarde, artista holandés fundador de Studio Roosegaarde; Charles Montgomery, urbanista canadiense; y Atelier van Lieshout, artista holandés ganador de los premios Prix de Rome Award, Stankowski Award y Kurt Schwitters Award.

A lo largo de 2018 y de forma paralela se realizarán eventos académicos y de políticas públicas, así como una agenda local con actividades académicas, culturales y de diseño.

Los eventos protocolarios se realizarán bajo los lineamientos de la WDO durante marzo, abril y octubre, mientras que el programa local se llevará a cabo de manera simultánea durante todo el año.

Las exhibiciones, conferencias, intervenciones urbanas y proyectos educativos están guiados por seis ejes temáticos transversales: habitante, movilidad, identidad, medio ambiente, espacio público y economía creativa.

También habrá una agenda cultural, realizada en colaboración con diversos museos de la CDMX, que incluirán en su programación exposiciones en torno al impacto y la trascendencia del diseño.

Entre los museos participantes se encuentran el Museo Tamayo, el Museo de Arte Contemporáneo (MAM), el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) Roma, entre otros.