En México es poco probable que exista un hogar en el que el rostro de Joaquín López-Dóriga no se haya visto y su voz no se haya escuchado. Inició en el oficio periodístico cuando tenía 20 años como reportero y, justo hoy, cuando cumple 71 años, El Teacher demuestra con una gran teleaudiencia que su pasión es la misma y que su regreso a la pantalla chica con Si me dicen no vengo fue por la puerta grande.

Tan sólo en su primera emisión el programa de debate político se colocó como tendencia nacional en Twitter. De acuerdo con el director de información de Televisa, Alejandro Olmos, la transmisión tuvo una interacción de 13 mil tuits que fueron vistos por al menos 20 millones de personas.

El Dato: En Telefórmula el espacio de Dóriga alcanza 5.41 puntos de rating, 4.09 más que Milenio TV.

“Si me dicen no vengo se posicionó en el primer lugar de Twitter. Durante toda la transmisión hubo interacción. Estamos frente a un programa de alto impacto que gusta a la audiencia”, aseguró Olmos a La Razón.

Ayer el programa, que se transmite por Foro TV (Canal 4 de la televisión abierta); el 104 de Izzi y el 149 de Sky, los martes y jueves a las 21:00 horas, registraba alrededor de las 23:00 horas 39 millones de impactos en Twitter.

Aunque el programa terminó minutos después de las 22:00 horas, el hashtag #Simedicennovengo seguía siendo tendencia nacional hasta pasada la medianoche.

Pero López-Dóriga no sólo es garantía de audiencia, el debate y la pluralidad de opiniones son los sellos distintivos de su espacio, que abre sus puertas a los temas más controversiales.

En la primera emisión del programa recibió a Yeidckol Polevnsky, Enrique Ochoa y Damián Zepeda, presidentes de Morena, PRI y PAN, respectivamente.

En el segundo, los representantes de esos partidos acudieron acompañados de voceros y coordinadores, entre ellos Javier Lozano Alarcón, vocero de la precampaña de José Antonio Meade; Rabindranath Salazar, coordinador de campaña de AMLO, y Jorge Álvarez, diputado por Movimiento Ciudadano.

De manera acalorada, pero también entretenida, el grupo debatió los pros y contras de cada uno de los precandidatos presidenciales y sus señalamientos fueron ampliamente comentados en las redes sociales.

Nacido en España, el periodista, quien por 16 años fue titular del noticiario estelar de Televisa, y el que más altos ratings registraba, siempre se ha renovado y tras más de 50 años de carrera puede presumir de un estilo inconfundible para reportar la información tanto en los medios tradicionales como en los digitales.

En su carrera profesional no hay nada que no haya hecho: prensa escrita, medios electrónicos, periodismo por Internet… y ahora es una de las opiniones más respetadas en Twitter, plataforma en la que hasta ayer contaba con 7 millones 835 mil 207 seguidores.

Su audiencia incluso tiene la oportunidad de conocer al hombre, quien regala guiños discretos de su personalidad a través de fotografías que comparte con sus 150 mil seguidores en Instagram.

Entre las personalidades que ha entrevistado, además de un sinnúmero de políticos nacionales, figuran todos los mandatarios que han ocupado Los Pinos desde 1970 hasta el momento.

Reportero antes que nada, Joaquín López-Dóriga cubrió la guerra de Vietnam, la caída de Saddam Hussein en Irak y el relevo en el Vaticano tras las muertes de Juan Pablo I y Juan Pablo II, así como la asunción de Francisco I, el primer Papa latinoamericano en la Santa Sede.

Por su trabajo periodístico, el también articulista ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Internacional a la Trayectoria en Radio y Televisión, el Premio Nacional de Periodismo en 1976 por el género de entrevista y el de 1981 por su reportaje “Entre dos fuegos” sobre la crisis en El Salvador, que fue considerado el mejor de ese año.