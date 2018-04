Charlize Theron se deprimió después de subir 22 kilos para nueva película

Charlize Theron tuvo que engordar 22 kilos para interpretar a Marlo, una madre de tres hijos, entre ellos un recién nacido, en la película Tully.

“Quería sentir lo mismo que sentía esta mujer y creo que fue la mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental”

Cherlize Theron

Actriz

Sin embargo, volver a su peso original, no fue fácil, “llegué a estar preocupada sobre si lograría volver a mi peso. Cuando engordé para la película Monster perdí el peso con mucha facilidad, solo tuve que dejar de picotear entre horas durante una semana y ya estaba. Pero claro, tu cuerpo no es igual con 27 que con 43”.

Y es que la actriz reconoce que durante este proceso ha sufrido depresión y lo ha relacionado con “la gran cantidad de comida basura que tenía que ingerir a todas horas”. “Ha sido toda una sorpresa para mí porque he estado bastante deprimida y creo que en gran parte era por la dieta que seguía. Por primera vez en mi vida he tomado mucha comida procesada y refrescos con azúcar. No fui una persona nada simpática ni divertida durante el rodaje de esta película”.

Para subir de peso, la actriz recordó que a veces terminaba de comer y tenía que volver a hacerlo porque ese era su trabajo; también contó que comía hamburguesas de un restaurante de comida rápida para desayunar.

“Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba sólo para comer… Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso”. Fue tal la transformación física de Theron que sus dos hijos, Jackson, 6, y August, 2, pensaron que estaba embarazada. “Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba sólo para comer… Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso”. Fue tal la transformación física deque sus dos hijos, Jackson, 6, y August, 2, pensaron que estaba embarazada.

kl