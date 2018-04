El gobierno de Venezuela recibe un nuevo golpe; ésta vez en materia jurídica. El régimen chavista perdió dos querellas –una con implicaciones económicas y otra de carácter moral– en instancias internacionales, en menos de 24 horas.

Una corte de arbitraje internacional, adscrita al Blanco Mundial, determinó que la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) debe pagar dos mil 40 millones de dólares a la petrolera estadounidense ConocoPhillips, reveló la firma estadounidense.

En un comunicado, la compañía con sede en Texas (Estados Unidos) afirmó que la decisión “responde a la expropiación de las inversiones de ConocoPhillips en los proyectos de crudo pesado Hamaca y Petrozuata en 2007 en Venezuela”, ejecutada por el expresidente venezolano Hugo Chávez.

La decisión fue tomada por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y es “definitiva y vinculante para las partes”, señaló Conoco, que opera en 17 países.

“Estamos complacidos con la decisión del tribunal de la Cámara de Comercio Internacional”, dijo en un comunicado Janet Langford Carrig, secretaria corporativa de ConocoPhillips.

Tras conocerse la decisión de la corte, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que califica la sentencia como “una dura lección para la trasnacional ConocoPhillips, pues el monto es incluso menor al que ofreciera legítimamente la República Bolivariana de Venezuela hace más de 10 años, para saldar un acuerdo justo en los términos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

El corporativo petrolero estadounidense había buscado una compensación de 22 mil millones de dólares por parte de PDVSA por los contratos incumplidos y la pérdida de futuras ganancias con los dos proyectos de crudo pesado, reportó la agencia Reuters.

En el momento en que los activos de Conoco fueron expropiados, según reportes de The Wall Street Journal citados por la BBC de Londres, los dos proyectos ingresaban mil millones al año en ganancias netas y producían 300 mil barriles de petróleo al día.

Este no es el único compromiso que debe honrar PDVSA. La estatal petrolera debe pagar hoy 107 millones de dólares en intereses del bono 2020, que se cotiza en el mercado a 86 centavos de dólar, alrededor de 56 centavos por encima del resto de sus bonos, informó Bloomberg.

“Es un secreto a voces que los tenedores de bonos venezolanos y de Pdvsa2020 se están sindicando para tomar acciones legales pertinentes a la activación de las cláusulas de default”, afirmaron expertos.

Los tenedores de los bonos Pdvsa2020 se organizan ante un posible impago y recurren a la firma White & Case LLP para asesorarse. “El Ejecutivo desde noviembre no contacta a los inversionistas”, se sienten “abandonados”, porque “no han visto absolutamente nada que los relacione conellos”. Si estoy en default o no estoy default. Pero si estoy en default, ¿voy a pagar o no voy a pagar? ¿Qué es lo que va a pasar?”, dijeron.

Le dan la razón a WSJ. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, perdió su demanda en contra del diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) ante la Corte de Apelaciones de EU, por la publicación de un texto acerca de la participación de funcionarios venezolanos en la distribución de cocaína.

El expresidente de la Asamblea Nacional, y uno de los jefes del partido fundado por el fallecido Hugo Chávez, Cabello había acusado al WSJ por un artículo publicado en ese diario en 2015, donde acusaba al régimen de Miraflores de convertir a Venezuela en un narcoestado. Tras perder inicialmente su reclamo, Cabelló apeló la primera decisión judicial.

El artículo original del WSJ, titulado Funcionarios venezolanos, bajo sospecha de convertir el país en un centro global de cocaína, citaba a más de una docena de fuentes anónimas que dijeron que una unidad de élite de la Administración Antidrogas de Estados Unidos estaba preparando una acusación contra Cabello.

Más adelante, en 2016, Cabello procedió con la demanda, desestimada por la jueza Katherine Forrest, luego de que el demandante no demostrara cómo las declaraciones del WSJ eran falsas ni alegara adecuadamente el ensañamiento en su contra, refiere La Patilla.

Respecto a la apelación, ahora el tribunal asegura, acerca de Cabello, que “su teoría general —que cualquier investigación de sus actividades simplemente no podría haber sido filtrada por las autoridades gubernamentales— es evidentemente increíble”.

En un comunicado, un portavoz de la casa matriz del WSJ dijo que la compañía estaba satisfecha con la decisión de la corte de rechazar las reclamaciones de Cabello.

El Dato: El tribunal del Banco Mundial determinó que Caracas quebrantó el derecho internacional cuando nacionalizó las inversiones de Conoco en los campos petroleros.

Liberan a dos exfuncionarios chavistas arrestados en España

La policía española detuvo, a pedido de Venezuela, a dos antiguos integrantes del equipo del fallecido presidente Hugo Chávez, informó una portavoz de la Audiencia Nacional de España.

Los detenidos son el matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén —que fue una de las enfermeras que atendió a Chávez y escaló posiciones hasta ocupar, entre 2011 y 2013 el cargo de titular de la Oficina Nacional del Tesoro y secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)— y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, exmilitar y empresario de logística que fue miembro del equipo de seguridad del Palacio de Miraflores en tiempos de Chávez.

El matrimonio, sin embargo, quedó ayer en libertad, un día después de ser detenido, a la espera de que se decida si procede su extradición a Venezuela por presuntos delitos de corrupción.

El FONDEN, bajo el control del Ejecutivo y creado en 2005, luego de una reforma legal, por años recibió miles de millones de dólares del llamado “excedente” de las reservas internacionales, de acuerdo con el nivel ideal que el Banco Central fijase, con el propósito de poner en marcha programas sociales y de inversión del gobierno socialista.