“Chicharito” vuelve a anotar y aleja a los “Hammers” del sótano

De manera consecutiva, Javier “Chicharito” Hernández marcó la anotación a favor de la escuadra inglesa del West Ham durante el encuentro correspondiente a la Jornada 27 de la Liga Premier frente al equipo de Watford.

Fue al minuto 38 cuando el artillero mexicano abrió el marcador para los de casa, luego de un centro de Michail Antonio, para que el de Jalisco rematara de cabeza dentro del área y mandara el esférico al fondo del arco rival.

“Chicharito” marca gol de forma consecutiva ante el Watford, con lo que ya suma siete tantos con los “Hammers” en lo que va de la Premier League.

Marko Arnautović se encargó de anotar al 78 para sellar la victoria del West Ham United 2-0 ante el Watford.

Con este resultado los ‘Hammers’ llegan a 30 unidades para alejarse de la parte baja de la tabla, donde se ubica la escuadra de Albion con 20 unidades, y Huddersfieldy y Stoke City ambos con 24 unidades.

Come on you Irons! ⚒ Great win in front of our fans 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/1pXB1Cb0m6

— João Mário (@joaome17) 10 de febrero de 2018