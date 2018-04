China eliminará sus barreras comerciales porque es lo correcto, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que China eliminará las barreras comerciales “porque es lo correcto” y que Washington y Beijing podrán resolver las disputas que han sacudido a los mercados financieros, consumidores y empresas.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense expresó que a pesar de lo que suceda entre China y EU por la disputa sobre el comercio, él y el presidente chino Xi Jinping “siempre serán amigos”.

President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2018