Chiquis Rivera rompe compromiso con Lorenzo Méndez

Pese a que el programa de televisión the riveras mostró el domingo pasado cómo Lorenzo Méndez, vocalista de la Arrolladora Banda el Limón, entregó un anillo de compromiso a Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenny Rivera, y ella aceptó la propuesta, horas después Rivera aclaró que el compromiso estaba roto.

Las escenas presentadas se grabaron hace varios meses, cuando ambos cantantes aún estaban juntos y no había surgido la polémica alrededor de la expareja de Lorenzo, Claudia Galván, quien en las últimas semanas ha arremetido fuertemente contra el padre de sus hijas y también contra Chiquis.

“No, no estoy comprometida. Estuve comprometida como por un mes y una semana. He dicho que sí, pero luego no sé qué es lo que pasa que te dan el anillo y ya creen como que pueden hacer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mujer”, dijo la cantante en un programa de televisión.

“La verdad es que pues le gusta mucho el pisto al muchacho”, reveló por primera vez Chiquis, haciendo referencia al ‘vicio’ de Lorenzo por las bebidas alcohólicas. “Yo me tengo que dar mi lugar, si uno no se da su lugar el hombre no te lo va a dar”, agregó sin entrar en muchos detalles.

Rivera aclaró que Méndez todavía está en su vida y no descarta una reconciliación.

“Estamos hablando. Tengo que tomar mi tiempo. Es una decisión que uno la tiene que tomar muy en serio”, reconoció.

Respecto al conflicto que mantiene con la expareja de Lorenzo, Claudia Galván, Chiquis dijo que le pondrá un “hasta aquí” por la vía legal pues está “hablando de más”.

