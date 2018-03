La creación de comisiones, institutos o auditores “especiales” para vigilar, regular, supervisar la programación, presupuesto y contenidos en materia de publicidad gubernamental, o que dichas funciones sean responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), son algunas de las propuestas que contrastan en las siete iniciativas que la Cámara de Diputados analiza sobre la propaganda gubernamental.

El Dato: El 19 de abril la iniciativa será sometida al Pleno de San lázaro y enviada al Senado.

En la Comisión de Gobernación del recinto legislativo de San Lázaro, la cual se encargará de dictaminar, tiene siete propuestas presentadas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y el Congreso de Jalisco, las cuales difieren sobre cómo debe ser auditado el presupuesto asignado para propaganda gubernamental, cuánto debe destinarse a este rubro y cuánto porcentaje del gasto será para cada medio de comunicación.

Por ejemplo, el PAN, PRD, PRI y Nueva Alianza proponen que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice los recursos destinados a este rubro; sin embargo, el blanquiazul, estipula que haya un auditor especial que revise el gasto en propaganda gubernamental. Además, estipula que éste cada año rinda un informe anual sobre lo fiscalizado ante la Cámara de Diputados.

En tanto, todos los partidos, con excepción de Nueva Alianza y MC, mencionan que sea la Segob la que se encargue de administrar los tiempos oficiales de Radio y Televisión, así como ser la responsable de recibir la información sobre el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Además, MC propone crear el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, como un órgano autónomo que regule y supervise los contenidos en materia de publicidad gubernamental. Sobre el gasto en publicidad gubernamental hay diversas propuestas.

El sol azteca, encabezado por Francisco Martínez Neri, señala que el gasto anual en propaganda gubernamental no deberá exceder del 0.03 por ciento del gasto corriente aprobado en el presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente a la Administración Pública Federal o local. Mientras, Nueva Alianza estipula que el gasto no exceda 0.15 por ciento, y el Congreso de Jalisco propone que no sea más de 0.05 por ciento.

Entre las diferencias está en crear un Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia y la Publicidad Oficial. Esta propuesta es de Morena.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 16 de abril para dictaminar una ley de publicidad gubernamental.