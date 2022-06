Julieta Fierro: Sigue habiendo un prejuicio hacia la ciencia

La reconocida astrónoma, física y divulgadora científica mexicana Julieta Fierro lamenta que aún haya un prejuicio hacia la ciencia cuando ésta ha contribuido a abatir, por ejemplo, el hambre y ha hecho posible que actualmente podamos usar una computadora, hacer una llamada por Zoom, que se volvió indispensable para seguirnos comunicando durante la pandemia, ya sea por motivos laborales o para estar cerca de nuestros seres queridos, o hasta tener unos tenis cómodos para salir a correr.

“Esta administración ha satanizado a los investigadores acusándolos de horrores, es una lástima porque los países que están despegando son los que invierten en ciencia básica, en primer lugar está Estados Unidos y luego China. Naciones que logran tener un buen nivel de vida le invierten a la ciencia básica”, señaló en entrevista con La Razón.

Fierro resaltó que incluso la ciencia contribuye en necesidades básicas como la alimentación.

“La gente dice ‘por qué le vamos a invertir dinero a los telescopios si tengo hambre, pero lo que no se dan cuenta es que la ciencia básica ha encontrado la manera de abatir el problema del hambre, que va a aumentar porque el cambio climático va a estar más terrible, habrá más sequías, inundaciones, va a haber desabasto de alimentos, pero como que la ciencia es algo que no se entiende, que no sirve para nada, que usa muchos recursos, hay este prejuicio”, agregó.

La astrónoma resaltó que, a pesar de que las ciencias básicas pueden mirarse como algo ajeno, la verdad es que están presentes en nuestra vida cotidiana: en un refrigerador, una lámpara, en el Internet que usamos todos los días y hasta en nuestra apreciación del mundo. De ahí la relevancia de su divulgación desde las infancias, pues puede maravillarnos.

Es muy importante que las naciones hagan ciencia básica y transferir ese conocimiento a la industria para que se creen productos prácticos, las computadoras se inventaron porque se necesitaban en las universidades

Julieta Fierro, Astrónoma

“La importancia de divulgar la ciencia es para que los chiquitos se sorprendan, se maravillen ante la naturaleza, los dinosaurios siempre son muy exitosos, la vida misma, el universo también por la belleza de los objetos, ver a Saturno, una galaxia, ¡qué cosa tan increíble!, ver un atardecer”, apuntó la galardonada con la Medalla al Mérito en Ciencias 2021, Ing. Mario Molina.

Fierro dijo que entre más personas se acerquen a la ciencia mejor y, por ello, es importante divulgar de la manera más diversa. Por eso, la integrante del Instituto de Astronomía de la UNAM, siguiendo esta pasión por hacer llegar este conocimiento a más gente, ofrece hoy una conferencia sobre la unificación de la ciencia a los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua (AML). Una conversación apasionante sobre los esfuerzos de científicos, entre ellos Newton y Einstein, para conocer cómo funciona la naturaleza e incluso plantear la posibilidad de comprender otras dimensiones que hasta ahora el conocimiento humano no ha podido desentrañar.

“Sería sensacional comprender o apreciar otras dimensiones, porque entonces se simplificaría la ciencia, que es justamente de lo que voy a hablar, de la unificación de la física, tenemos por un lado las diferentes disciplinas de la física, lo que busca la ciencia es tener una sola expresión que incluya a todas las fuerzas de la naturaleza.

“Así como Newton se dio cuenta que las leyes de la Tierra son igual que las del cielo, o Maxwell se percató que la electricidad y el magnetismo eran parte de lo mismo, si tenemos una ciencia más elegante, más transparente podemos usarla mejor para conocer más y para una utilidad práctica… Imagina, pensar que las estrellas se mueven igual que los objetos en la Tierra, es ¡wow!”, dijo emocionada Julieta Fierro para quien hablar de ciencia siempre es apasionante.

La charla abordará desde las teorías de Newton hasta los planteamientos que hasta ahora siguen siendo un enigma, como la Teoría de Cuerdas, que aún no se ha podido comprobar.

“La llamada Teoría de Cuerdas, es como si tocaras la guitarra, cada cuerda suena diferente, entonces todas las partículas elementales —quarks o leptones, por ejemplo— son cuerdas, dependiendo como vibren se transforman en un electrón, en toda esta variedad inmensa de partículas, no se han descubierto las cuerdas, es difícil entenderlas porque necesitas que haya más dimensiones”, apuntó la astrónoma.

Para comprender estos planteamientos Fierro explicó que es como si se tomara una hoja de papel y se hiciera un tubito, el cual al alejarte de él te permite ver una sola línea; es decir, una sola dimensión porque están enrolladas las demás.

“La idea es que en la naturaleza hay más de cuatro dimensiones, más de las tres espaciales, ancho, alto y largo, y el tiempo, que es otra dimensión, pero como están pegadas no las vemos, no las sentimos pero ahí están”, abundó la especialista.

El dato: Recientemente la física publicó el libro Los retos de la astronomía, dentro de la colección La Academia para Jóvenes, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual es miembro.

Fierro aún ve lejano el momento en que se compruebe que las cuerdas existen y que hay más dimensiones, pues en los últimos 10 años, el colisionador de partículas, la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo, no ha dado más descubrimientos importantes.

“Es uno de los grandes problemas, se descubrió la partícula de Higgs, llamada de Dios, porque vino de la nada, es un ejemplo de lo que decía Einstein, que si tienes energía puedes hacer la materia; entonces, en el acelerador había energía y se transformó en materia, la partícula como vino de la nada, había vacio y salió, se descubrió hace 10 años, no ha habido otro descubrimiento de esa importancia”, refirió.

Apuntó que este hecho no es un problema, sino una oportunidad porque sólo de esta manera la ciencia avanza. “Se proponen ideas, y si se acierta se puede usar para cosas prácticas, pero si falla, la ciencia sabe que tiene que volver a interpretar a la naturaleza de otra manera, la ciencia sí aprende de sus errores”, finalizó la física Julieta Fierro.



Astrónoma, física y divulgadora de la ciencia

Nació: 24 de febrero de 1948

Galardones: el Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico; la medalla Primo Rovis del Centro de Astrofísica de Trieste; el Kalinga de la UNESCO y la Medalla al Mérito en Ciencias 2021, Ing. Mario Molina Julieta FierroAstrónoma, física y divulgadora de la ciencia