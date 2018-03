El Vive Latino 2018 cerró el festejo por sus 19 edición a lo grande. Gorillaz, Queens of the Stone Age, Residente, Los Pericos y hasta una aparición sorpresiva de Carla Morrison deleitaron a los más de 150 mil asistentes que ayer se dieron cita en el Foro Sol.

El Dato: La primera edición del festival musical fue en 1998; en esa ocasión se presentaron 42 bandas de rock nacional.

La banda salió al escenario con máscaras de luchadores e inmediatamente la gente comenzó a corear “Tomorrow comes today” al tiempo que los personajes de Gorillaz aparecieron en la pantalla central del escenario

A pesar de que la verbena musical se vivía de manera intensa arriba y abajo de los escenarios, ni las bandas ni el público olvidaron a los desposeídos. Los artistas que forman parte del concepto Hay un nosotros, que surgió para recaudar fondos para los damnificados del sismo del 19 de septiembre, recordaron la tragedia e hicieron un llamado al público a no olvidar que aún se necsita ayuda.

En el escenario AT&T del Foro Sol, Ely Guerra, Centavrvs y Milo Froideval recordaron a los damnificados y con un video rindieron homenaje a las víctimas y a las personas que ayudaron en las labores de rescate.

“Este festival es una plataforma para ayudarlos, vamos con todo, hay gente que aún nos necesita, gracias Vive Latino por abrir la puerta”, dijo Ely Guerra.

La presencia de niños y adolescentes acompañados por sus padres resaltó en el segundo día del festival que desde hace 19 años reune a los amantes del rock en español y ha integrado a grupos anglosajones desde hace varias ediciones.

Bandas como La Lupita, La Gusana Ciega y Cartel de Santa regresaron a los escenarios para poner el nombre de México en alto.

Queens of the Stone Age, agrupación californiana de stoner rock, antecedió a Gorillaz en la segunda jornada del festival. El vocalista, Josh Homme, no paraba de afirmar que el público mexicano es el mejor para el que haya tocado.

“Yo no le digo a cualquiera que lo amo, pero a ustedes de verdad los amo” afirmaba el cantante que hace unos meses se vio envuelto en una controversia por golpear a una fotógrafa en uno de sus conciertos.