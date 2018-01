Cierre de gobierno es “regalo” de los demócratas: Trump

El presidente Donald Trump tuiteó el sábado que los demócratas provocaron el cierre del gobierno para darle “un lindo regalo” al cumplirse el primer aniversario de su juramentación.

Los demócratas “podrían haber hecho un trato fácilmente, pero decidieron jugarse a la política del cierre”, aseguró.

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2018