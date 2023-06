A 15 años del New’s Divine, la justicia no llega para las víctimas

A 15 años de la tragedia del New’s Divine, en donde nueve jóvenes y tres policías perdieron la vida durante un operativo policiaco en esa discoteca que estaba ubicada en la entonces delegación Gustavo A. Madero, las víctimas reclaman que no se ha hecho justicia. Pero han perdido la esperanza de encontrarla.

Luego de pasar todos estos años de lucha, de tristeza, de injusticias e inconsistencias en las investigaciones, Patricia Domínguez, madre de Daniel Alan Ascorve, uno de los jóvenes fallecidos, se ha resignado a la idea de que nunca obtendrá justicia.

En plática con La Razón, Patricia aseguró que “nunca hubo justicia y nunca la habrá”, pues en este tiempo los deudos han sido ignorados y revictimizados, además de que el responsable del operativo, Guillermo Zayas, falleció sin que se deslindara su responsabilidad. Y nadie está en la cárcel.

Expresó: “El único implicado ya está muerto, yo creo que ya no va a pagar nadie por lo que pasó. Quien era delegado de Gustavo A. Madero, Chíguil (Francisco), sigue como cabeza de la alcaldía y sus simpatizantes casi nos golpean en alguna ocasión que protestamos”.

Pero no sólo las autoridades le han dado la espalda a Patricia, el abogado Teófilo Benítez —defensor también de las víctimas de la Línea 12 del Metro— la hizo firmar un documento para deslindarse de asesorarla, por dar un entrevista de prensa: “Me dijo que ya no me iba a defender porque no había acatado las reglas, él había prohibido dar entrevistas, lo cual se me hace ilógico, porque otros abogados nos decían que estábamos en la libertad de hacerlo. Desde entonces, a todos les siguieron llegando notificaciones del juzgado, menos a mí”, aseveró.

“Sé que no nos van a dar justicia, en mi caso, busco limpiar el nombre de mi hijo, porque todo el mundo dice que las víctimas eran unos drogadictos y alcohólicos, cuando la necropsia no arrojó nada de eso”, aseguró Patricia.

La mujer es trabajadora del Metro desde hace más de 25 años; en el 2008 llevaba buena relación con un policía, quien le hizo una confesión: “Un policía que participó en el operativo me dijo que fue orden de Chíguil, porque el lugar ya estaba en regla y ya no habría mordidas”.

La señora Patricia está próxima a una operación de la cadera derivada de la tragedia del 2008: “Cuando el doctor me dijo que Daniel estaba muerto, caí de rodillas, estaba embarazada de siete meses y a raíz de ese golpe, milimétricamente se me fue desviando una vértebra de la cadera”, dijo.

Sin embargo, en su expediente médico señalaron que se trató de una caída en el Metro y no en otro lugar.

Los hechos

Aquel 20 de junio del 2008, elementos policiacos arribaron al New’s Divine para implementar un operativo supuestamente para revisar si en el lugar vendían drogas y bebidas alcohólicas a menores de edad.

El operativo se salió de control cuando los uniformados bloquearon los accesos, lo que causó una estampida de más de 100 jóvenes que intentaban salir, lo que dejó un saldo de 12 personas muertas, nueve adolescentes y tres policías.

El dueño de la discoteca, Alfredo Maya Ortiz, permaneció 14 años en el Reclusorio Norte acusado del delito de corrupción de menores, pero obtuvo su libertad condicional en septiembre del año pasado.