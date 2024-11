Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este lunes 11 de noviembre en CDMX?

Te contamos cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 10 de noviembre en la CDMX. Foto: Cuartoscuro / La Razón

¡Que no te multen!

Con el objetivo de disminuir y controlar las emisiones contaminantes de vehículos al ambiente, este lunes 11 de noviembre no tienen permitido transitar algunos vehículos en la Ciudad de México debido al programa Hoy No Circula.

Para el segundo lunes de noviembre, el programa aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y hologramas tipo 1 y 2, que no tienen permitido circular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en al menos 18 municipios del Estado de México.

Estos vehículos deben descansar este lunes 11 de noviembre debido al programa Hoy No Circula. Foto: SSC

¿Qué autos sí pueden circular pese al Hoy No Circula?

No te arriesgues a recibir una multa de más de dos mil pesos y planea tus trayectos. Recuerda que las restricciones para vehículos aplican en un horario de 05:00 de la mañana y hasta las las 22:00 horas .

Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero— y el resto quedan exentos de las restricciones del programa, por lo que pueden circular libremente.

El Hoy No Circula tampoco aplica para motocicletas, taxistas, transporte público, transporte de carga y autos que pertenecen a trabajadores de la salud, siempre y cuando cuenten con un tarjetón autorizado, a menos de que se active la Contingencia Ambiental, algunos de estos serán modificados.

Hoy No Circula busca controlar las emisiones contaminantes al ambiente. Foto: Cuartoscuro

¿Hoy No Circula se modifica durante Contingencia Ambiental?

En caso de que se active la Contingencia Ambiental, el programa responde en dos etapa

Fase preventiva:

Dejan de circular el 50 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Fase 1

Dejan de circular el 100 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, así como el 20 por ciento de los hologramas 00 y 0, de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma 1 y el 100 por ciento de los hologramas 2.

Contingencia Ambiental puede modificar al Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que puedes optar por otros medios para trasladarte, como el transporte público o la bicicleta, con los cuales favoreces al medio ambiente, ya que no emites contaminantes, además, beneficias tu salud al hacer actividad física ya sea caminando o en bici.

Procura mantenerte al tanto de los días que no circula tu vehículo, ya que las multas por no respetar los lineamientos del Hoy No Circula pueden ir de 2 mil 74 pesos hasta los 3 mil 112. Debes estar al tanto de la calidad del aire, ya que en caso de que se presente una contingencia ambiental, los horarios están sujetos a cambios.

cehr