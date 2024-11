Atención a pacientes trans en USIPT pasa de 331 casos a 7,000

Pacientes de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) confiaron en que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, cumpla con su promesa de extender los servicios de este sitio, el cual, reiteraron, está saturado por la alta demanda de usuarios, por lo cual esperan que llegue a otras alcaldías.

Karla Rey, paciente de la USIPT desde hace dos años, dijo a La Razón que la Ciudad de México ya rebasó la demanda de atención a personas trans, pues recordó que cuando llegó la atención fue rápida, pero conforme pasaron los años, las citas fueron más separadas.

Ante este panorama, la mujer consideró que debe haber más espacios de este tipo para salvaguardar la salud de todos los usuarios.

Gráfico

“A la comunidad trans nos hace falta que haya más espacios de salud. Ha aumentado la demanda (en la USIPT), sería ideal que no haya desabasto de medicamentos y que haya más personal, porque la población ya superó, ya no nos pueden atender tanto.

“Es algo muy importante lo que hizo el anterior gobierno y esta promesa que nos volteó a ver a la comunidad trans y que tuviéramos un espacio. No es quitar el dedo del renglón, (sino) que no se quede sólo en la promesa y que se le dé seguimiento, porque a nosotros nos ha costado que se nos tome en cuenta”, afirmó la mujer originaria de Oaxaca.

El pasado 13 de agosto, este diario informó que pacientes de la USIPT, localizada a un lado del Hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo, consideraron la necesidad de que este espacio se extendiera a otras demarcaciones para atender la alta demanda.

Para el tema de salud a las personas trans, por supuesto que queremos fortalecer el tema de salud a este sector de la población y estaremos ampliándolo en otros lugares de la ciudad Clara Brugada, Jefa de Gobierno



De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, del 1 de octubre de 2021, cuando la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la unidad, hasta julio de 2024, este sitio brindó 23 mil 615 consultas, de las cuales 13 mil 241 fueron de especialidad.

Los datos obtenidos por este diario muestran que en el último trimestre de 2021 la USIPT brindó 331 consultas, pero en 2022 la cifra aumentó a cuatro mil 529, un año después el número se elevó a 11 mil 97. De enero a julio del presente año la dependencia registró siete mil 658.

Además, 748 atenciones fueron para pacientes de otras entidades, como Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Veracruz, así como 123 para migrantes de Venezuela, Argentina, Honduras, Colombia, Cuba, Estados Unidos, entre otras naciones.

El pasado 4 de noviembre, Brugada Molina respondió a esta casa editorial en conferencia que ampliará la atención en materia de salud para las personas trans. Resaltó que buscará la prevención de enfermedades de transmisión sexual e incluyó el apoyo a otras clínicas que actualmente existen.

“Para el tema de salud a las personas trans, por supuesto que queremos fortalecer el tema de salud a este sector de la población y estaremos ampliándolo en otros lugares de la ciudad. Así como queremos fortalecer la prevención en el tema del VIH y de la Clínica Condesa, implica fortalecer todo lo que es prevención, entonces estamos diseñando un programa que fortalezca”, aseguró.

Nikoll Marín, venezolana radicada en México y quien desde hace tres años es paciente en la USIPT, confió en que la mandataria capitalina cumpla con más espacios como éste para la atención de la salud, pues, dijo, también hace falta personal en dicha unidad.

La mujer, quien trabaja expresó además su preocupación por las personas que acuden con crisis de ansiedad o pánico, ya que, de no ser atendidas, sus vidas correrían peligro.

“Me entristece que vaya a caer alguien que no tenga la suficiente fuerza de voluntad y se pierda una vida por un desmadre administrativo, la salud mental no es un juego.

“Yo llegué al año de que se inauguró y dije ‘¡wow!’, qué idea, ojalá que se abran más espacios, que los de acá, los de allá, cada uno tenga su centro y se descongestione”, dijo.

Nikoll Marín destacó que en esta unidad de salud se brindan servicios que aportan a la comunidad en materia psicológica, hormonal, consultas generales, psiquiatría, entre otros aspectos.

Desde su creación hasta julio pasado, la USIPT aplicó ocho mil 521 pruebas, de las cuales dos mil 560 fueron de VIH, dos mil 891 de sífilis, mil 586 de hepatitis B y 10 de hepatitis C; asimismo, se proporcionaron 245 atenciones PrEP, la cual es una estrategia de prevención del VIH, la cual consiste en la ingesta diaria de una pastilla que protege el organismo.

También se dieron 10 atenciones PEP, que consisten en tomar medicamentos contra el VIH dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH para prevenir la enfermedad.

La USIPT brindó seis mil 130 atenciones psicológicas y a partir de la apertura del servicio de psiquiatría en mayo de 2022, se dieron dos mil 767 consultas.

La paciente de la unidad externó que sin previo aviso le cambiaron a su psiquiatra, lo que le provocó un desequilibrio emocional debido a que no recibía la atención adecuada, aunado a que le cambiaron el medicamento controlado por otro que le perjudicaba.

“He pasado por cosas terribles, yo no sabía que se podía buscar ayuda, que se pudiera hablar con alguien, pasé toda mi vida en ser mi propia psicóloga, pero llegó un momento en el que ya no aguantaba; estas personas (de la unidad) me ayudaron muchísimo, por eso fue un choque cuando se fueron.

“He tenido que buscar las pastillas que me había recetado mi psiquiatra (anterior), porque ahora no me quieren atender por la demanda y me mandaron a cita dentro de seis meses más, luego me cambiaron el medicamento que, porque cambiaron los esquemas, una como conejillo de indias, me drogó de una manera que no podía ni caminar”, comentó Nikoll Marín, quien califica a la USIPT como un espacio seguro.